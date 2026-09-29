香港十一煙花料吸26萬遊客 包船年增1成 2成為外籍客源

臨近十一，香港街頭節慶氛圍日漸濃厚，一輛塗裝慶祝中華人民共和國成立77周年主題的電車在港島行駛。(中新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 十一煙花料吸引維港兩岸約26萬人觀賞。

十一煙花料吸引維港兩岸約26萬人觀賞。 重點二： 包船看煙花銷情升8%至15%，外籍客占2成。

包船看煙花銷情升8%至15%，外籍客占2成。 重點三：黃金周料744萬人次經各管制站進出香港。

今年是中華人民共和國成立77周年，十一煙花匯演向來吸引大批遊客觀賞，警方預計當日維港兩岸約有26萬人觀賞煙花。包船看煙花銷情亦火爆，從事遊艇旅遊服務的銀禧國際旅遊市場營銷經理李詠姿28日表示，今年十一包船銷情較去年升8%至15%，目前已有10至20艘遊艇預訂出海。客源中香港 本地和內地各占四成，其餘兩成為外籍人士。立法會議員姚柏良指出，今年觀光 包船較往年增加約一成，中價位船隻大多已訂滿。

綜合大公、文匯報報導，今年十一煙花匯演將於10月1日晚上8時在維港夜空上演，李詠姿表示，今年包船並無加價，期間加送菠蘿包、蛋撻等本土小食，讓客人體驗香港風味。公司另外預留一兩艘船予當日臨時散客，截至28日仍不斷有人查詢，更出現單人包船出海的情況。客源中約四成香港本地人、四成內地人，其餘為其他國籍。

李詠姿指出，銷情向好，主因是近年入境旅客回升，外籍遊客出海變得常見。中秋至十一期間，內地來港旅客增加約5%。交通便利之外，香港新增貓咪壁畫等打卡點，遊客會特意集齊拍照；延長維園綵燈會及國慶煙花亦吸引內地旅客專程來港，並多留一兩天。她預期今年丁財兩旺，大部分人出海就是為了觀賞煙花。她建議黃金周後接續舉辦活動，例如配合煙花及綵燈舉辦攝影比賽。「現時貓咪壁畫多集中在中環、大帽山及太子，可考慮在離島增設主題壁畫，設計集齊某主題貓咪等打卡任務，以帶動遊艇出海。」

姚柏良表示，維港煙花可帶動餐飲、住宿及水上觀光。船公司升級產品，加入IP與文化藝術元素，「船上用餐加觀賞煙花」大受歡迎。

警方預計當日維港兩岸約有26萬人觀賞煙花匯演，港島和九龍將分別於下午4時和5時起分階段封路。陸路口岸不會延長開放時間，其中落馬洲晚上10時半關閉，羅湖午夜12時關閉，港鐵亦不會延長服務時間。

酒店方面，香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，其管理的精品酒店截至28日預訂率近九成，房價輕微上揚，與往年十一大致相若。

由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組28日公布，內地十一黃金周期間（即10月1日至7日），入境事務處預計約有744萬人次（包括香港居民及訪客）經各管制站進出香港，當中預計約有631萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港，預計陸路出境高峰為10月3日，出境人次約58.7萬，而入境高峰期為10月4日，入境人次約58.6萬。