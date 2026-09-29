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84歲許冠文豁達拒留全屍 曾提「海葬」構想遭太太反對

香港新聞組／香港29日電
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84歲許冠文日前出席活動，健康及精神狀態都不錯。（取材自微博）
84歲許冠文日前出席活動，健康及精神狀態都不錯。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：許冠文公開談器官捐贈，直言不必執著保留全屍。
  • 重點二：他曾提出海葬構想，但太太對身後安排持反對意見。
  • 重點三：鄺美雲與王鄭浚仁亦分享照護經歷，推廣器官捐贈。

香港電台全新節目《移植新突破》今輯星級嘉賓，包括許冠文、鄺美雲、前醫院管理局主席胡定旭、胡兆康、張可堅、劉倩婷、李丞責、黃錦山、釋常霖法師、李金凱，以及「器官捐贈推廣大使」王鄭浚仁。星級主持包括車淑梅、廖安麗、方健儀、關心妍、鄧慧詩及馮加信醫生。

香港01報導，節目中向來敢言又幽默的「Hello文」許冠文（Michael），罕有談及器官捐贈、生死觀及自己的身後安排，更分享早已與太太及子女談過相關想法。至於他如何看「保留全屍」、骨灰安排及家人日後如何懷念自己。

談到不少人因希望「保留全屍」而抗拒器官捐贈，今年84歲的許冠文態度相當直接。他認為，人到真正需要別人照顧時，才會明白自己並非萬能，亦應該在有能力時幫助別人。他在節目中直言：「譬如捐贈你的器官，你可以說捐就捐給人，自己都沒用的時候，你都自己要霸住，還要全屍。有什麼需要全屍呢？」

不過，許冠文當年提出海葬構想時，也曾笑曝太太並不贊成。他曾坦承年紀愈大反而愈「怕死」，原因並非單純恐懼死亡，而是活到這個歲數才愈來愈感受到生命有趣、世界還有許多事情值得探索，因此更加捨不得離開。

許冠文縱橫香港影壇數十年，1982年憑《摩登保鑣》成為首屆香港電影金像獎最佳男主角得主，2024年演出的《破．地獄》再度掀起話題。這回他把鏡頭前的幽默帶進嚴肅的生死議題，沒有刻意煽情，反而用最直接的方式說出自己的選擇。

在節目中另一位嘉賓鄺美雲（Cally）則憶述10歲開始照顧患癌母親的經歷，分享家人陪伴病人的體會，鄺美雲憶述，母親當年患上血癌及乳癌，自己年僅10、11歲已要學懂照顧媽媽。有一次媽媽突然嘔吐，弄得她全身都是，她仍先安慰媽媽、替她清理，最後才處理自己。這段童年經歷令她深深明白，照顧病人除了生活上的照料，家人的態度和陪伴同樣重要。

「海豚音王子」王鄭浚仁（Rax）今年獲委任為「器官捐贈宣傳大使」。曾因病一度無法正常說話及唱歌的他，今次參與《移植新突破》「面孔移植」一集，接觸這項較少人認識的移植技術，坦言大開眼界。他希望藉宣傳大使身份，讓更多人認識及關注器官捐贈。

許冠文豁達談生死，他在節目中豁達談身後事。（取材自公關公司）
許冠文豁達談生死，他在節目中豁達談身後事。（取材自公關公司）

精華 FAQ

  • 許冠文態度直接，認為人到真正需要別人照顧時，應懂得在有能力時幫助他人，沒必要因迷信或執著而堅持保留全屍，並指出器官捐贈更具實際意義。

  • 他曾談及希望以海葬作為身後安排，認為方式自然簡單；不過他也笑言太太並不贊成這個構想，顯示他對人生後事已有想法，家人則未必完全認同。

  • 鄺美雲回憶10多歲便照顧患癌母親，強調陪伴病人的重要；王鄭浚仁則分享接觸「面孔移植」的體會，並表示會以器官捐贈宣傳大使身份推廣相關知識。

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