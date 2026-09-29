我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

張國榮70歲冥壽 塵封20年遺作「愛情小孩」重製推出

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張國榮70冥壽塵封遺作《愛情小孩》曝光，封面採用哥哥親選菲林照；圖為 《愛情小孩...
張國榮70冥壽塵封遺作《愛情小孩》曝光，封面採用哥哥親選菲林照；圖為 《愛情小孩》3吋CD封面。（取材自公關公司）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：張國榮70歲冥壽之際，塵封20多年遺作《愛情小孩》重製推出。
  • 重點二：梁榮駿親自操刀，邀歐洲澳洲樂手重編保留哥哥原聲質感。
  • 重點三：新發行同收錄鋼琴版《春夏秋冬》，並沿用經典照片與設計風格。

香港傳奇巨星張國榮（哥哥）今年9月迎來70歲冥壽，為紀念這個別具意義的時刻，昔日與他合作無間的音樂監製梁榮駿（Alvin）親自操刀，重製張國榮於20多年前錄製、從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》，讓張國榮珍貴的原聲再次與樂迷見面。

綜合媒體報導，《愛情小孩》原為張國榮經典作品《春夏秋冬》的國語版本，歌曲以「小孩」作為比喻，描寫人在感情中的純真、脆弱與不安，流露對愛情及陪伴的渴望。梁榮駿透露，歌曲當年未正式推出，主要是認為原版編曲未達理想標準。多年後重新審視作品，再次被張國榮的歌聲打動，遂決定重新製作，趁其70歲冥壽讓這首塵封多年的作品正式面世。

為保留張國榮聲音及作品的質感，製作團隊特別遠赴歐洲及澳洲，邀請捷克布拉格管弦樂團以真樂器為歌曲伴奏，並由義大利音樂人負責編曲，最後在澳洲完成混音。

梁榮駿表示，製作過程花費不少心思，希望讓管弦樂團隨張國榮歌聲的情感起伏同步演奏，營造如同歌手親臨現場、與樂團即時呼應的效果。

此次發行除收錄張國榮原唱的《愛情小孩》，亦加入香港鋼琴家Ted Lo演奏的純鋼琴版本《春夏秋冬 Rhythm of Life》，以另一種音樂形式延續作品生命。

視覺設計方面，唱片封面採用張國榮生前親自挑選並認可的經典菲林照片，海報及裝幀則由曾為張國榮設計唱片的設計師Kenneth To負責，延續張國榮作品一貫的美學風格。

梁榮駿回憶，他與張國榮結緣於《Virgin Snow》，其後獲邀擔任《側面》大碟監製，兩人逐漸建立長期合作關係。他表示，希望透過今次重新製作，讓樂迷在張國榮70歲冥壽之際，再次聽到他熟悉的歌聲，也讓塵封多年的作品重新進入大眾視野。

精華 FAQ

  • 此次推出的是張國榮20多年前錄製、從未正式發行的國語遺作《愛情小孩》，原本是《春夏秋冬》的國語版本，趁其70歲冥壽重新面世。

  • 梁榮駿表示，當年未推出主要是認為原版編曲未達理想標準；多年後重新審視作品後，決定以更完整的製作方式重編，讓張國榮原聲再度被聽見。

  • 製作團隊遠赴歐洲及澳洲錄製與混音，邀請布拉格管弦樂團真樂器伴奏，另收錄Ted Lo鋼琴版《春夏秋冬》，並採用張國榮親選照片與原班設計風格。

香港 張國榮

上一則

中一對一追蹤、加強對富豪追稅 傳有人賣股、辦外國護照

下一則

劍指菲律賓…解放軍「無偵7」亮相黃岩島聯演

延伸閱讀

王祖賢息影22年親揭當年引退真相 否認「為情所傷」

王祖賢息影22年親揭當年引退真相 否認「為情所傷」
唱紅「我失戀你悲傷」 49歲香港歌手洪楗華癌逝

唱紅「我失戀你悲傷」 49歲香港歌手洪楗華癌逝
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人
曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲

曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查