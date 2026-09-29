香港學霸女星35歲驟逝 「死因不明」藝界悼念

香港才女唐藝婷驚傳過世。（取材自mmmagggor IG）

香港 舞台劇界傳出憾事，兼具演員、導演、編劇、監製及教育工作者身分的唐藝婷，9月24日驟逝，享年35歲。親友透過社群平台證實噩耗，寫下：「唐藝婷已在2026年9月24日離開這個世界，去做快樂的小天使，相信大家的愛她已經都收到，來生再相聚。」消息曝光後，劇場與演藝圈好友紛紛留言悼念。至於她的離世原因，目前並未對外公布。

唐藝婷生前活躍於香港劇場及影視圈，除了演出，也投入編導、製作與戲劇教育工作。消息傳出後，許多曾與她合作的工作人員及觀眾湧入社群留言，資深舞台劇導演彭秀慧也發文表達不捨，歌手周柏豪、黃心穎等圈內好友同樣留言悼念，並附上雙手合十表情，送上祝福。

唐藝婷求學時期表現亮眼，畢業於香港浸會大學社會科學學士，主修公共關係及廣告、副修戲劇研究，之後再進入香港演藝學院戲劇學院主修表演。求學期間她曾獲得傑出學生獎，並獲香港迪士尼獎學金及葛量洪獎學金。

畢業後，唐藝婷持續投入劇場創作，隔年創立獨立劇團「騷癢」（Itchy Soul），致力推廣小劇場藝術，也積極促進香港劇團及創作者之間的交流。她不僅站上舞台演出，也參與導演、編劇與製作等不同幕後工作，在香港劇場界逐漸累積自己的創作能量。

近年唐藝婷也曾與香港電台、海洋公園、香港理工大學言語治療部、劇團「同流」及葵芳青少年劇團等不同單位合作，將表演藝術延伸至教育及社區工作。

如今35歲驟然離世，消息令曾與她合作的劇場工作者及觀眾相當不捨。演藝圈好友周柏豪、黃心穎在悼念文中寫道「相信大家的愛她已經都收到」，也讓不少熟識她的圈內人透過留言送別這位曾在舞台與教育工作中投入熱情的創作者。