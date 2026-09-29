我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

香港學霸女星35歲驟逝 「死因不明」藝界悼念

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港才女唐藝婷驚傳過世。（取材自mmmagggor IG）
香港才女唐藝婷驚傳過世。（取材自mmmagggor IG）

香港舞台劇界傳出憾事，兼具演員、導演、編劇、監製及教育工作者身分的唐藝婷，9月24日驟逝，享年35歲。親友透過社群平台證實噩耗，寫下：「唐藝婷已在2026年9月24日離開這個世界，去做快樂的小天使，相信大家的愛她已經都收到，來生再相聚。」消息曝光後，劇場與演藝圈好友紛紛留言悼念。至於她的離世原因，目前並未對外公布。

唐藝婷生前活躍於香港劇場及影視圈，除了演出，也投入編導、製作與戲劇教育工作。消息傳出後，許多曾與她合作的工作人員及觀眾湧入社群留言，資深舞台劇導演彭秀慧也發文表達不捨，歌手周柏豪、黃心穎等圈內好友同樣留言悼念，並附上雙手合十表情，送上祝福。

唐藝婷求學時期表現亮眼，畢業於香港浸會大學社會科學學士，主修公共關係及廣告、副修戲劇研究，之後再進入香港演藝學院戲劇學院主修表演。求學期間她曾獲得傑出學生獎，並獲香港迪士尼獎學金及葛量洪獎學金。

畢業後，唐藝婷持續投入劇場創作，隔年創立獨立劇團「騷癢」（Itchy Soul），致力推廣小劇場藝術，也積極促進香港劇團及創作者之間的交流。她不僅站上舞台演出，也參與導演、編劇與製作等不同幕後工作，在香港劇場界逐漸累積自己的創作能量。

近年唐藝婷也曾與香港電台、海洋公園、香港理工大學言語治療部、劇團「同流」及葵芳青少年劇團等不同單位合作，將表演藝術延伸至教育及社區工作。

如今35歲驟然離世，消息令曾與她合作的劇場工作者及觀眾相當不捨。演藝圈好友周柏豪、黃心穎在悼念文中寫道「相信大家的愛她已經都收到」，也讓不少熟識她的圈內人透過留言送別這位曾在舞台與教育工作中投入熱情的創作者。

精華 FAQ

  • 親友在社群平台證實，唐藝婷已於2026年9月24日離開人世，年僅35歲。消息曝光後，香港劇場界與演藝圈好友都表達震驚與不捨。

  • 她身兼演員、導演、編劇、監製與教育工作者，長期活躍於香港劇場及影視圈，也投入戲劇教育、製作與社區合作，創作面向十分多元。

  • 她畢業於香港浸會大學，後入讀香港演藝學院主修表演，曾獲多項獎學金。畢業後創立劇團「騷癢」，致力推廣小劇場及促進創作者交流。

香港

上一則

中一對一追蹤、加強對富豪追稅 傳有人賣股、辦外國護照

下一則

劍指菲律賓…解放軍「無偵7」亮相黃岩島聯演

延伸閱讀

眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」

眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」
曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲

曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲
「甄嬛」音樂誕生紐約 編劇痛悼劉歡：百歲之約食言

「甄嬛」音樂誕生紐約 編劇痛悼劉歡：百歲之約食言
AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦

AV女優倉木華驟逝 經紀公司發聲：生前承受痛苦

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
中國國家主席習近平今日搭乘專機啟程訪美。圖為習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

2026-09-23 08:59

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查