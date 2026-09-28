香港東協盃「香港魂」、「打不死」等加油標語 被禁止 球迷疑準則不一

啟德主場館27日舉行東盟盃第二級別賽事，球迷組織「波台黐線佬」於場內揮舞印有「奮戰」的黑底白字等旗幟。對於大部分橫額及旗幟被禁帶入場，組織成員Chester稱不會猜測原因，強調會繼續全力以赴為港隊打氣。（取材自「波台黐線佬」Threads）

香港 首次主辦「國際足協東協盃（香港稱東盟盃）」第二級別賽事（FIFA ASEAN Cup 2026 D2）正熱鬧開打，港隊27日於啟德主場館旗開得勝，以4：0大勝寮國（香港稱老撾）。這場賽事吸引近2萬位球迷入場觀戰，然而，知名球迷組織「波台黐線佬」表示，賽前突然有大批應援旗幟及橫額被禁攜帶入場，原因不明。

明報報導，「波台黐線佬」成員27日透露，部分打氣用品是首次被禁，亦有部分以往被禁的用品獲批，質疑審批準則不一，但強調不會因此缺席港隊賽事，會繼續全力以赴為港隊打氣。

「波台黐線佬」25日於社交媒體Threads發文，指大部分橫額及旗幟被禁止攜帶進入啟德主場館，包括印有「香港魂」、「打不死」及「熱血」字句的大旗。報導指出，而27日賽事期間，可見到該組織仍攜帶印有「奮戰」的黑底白字旗幟入場，另一球迷組織「香港力量」亦可帶印有「HONG KONG ALL THE WAY」及「勁揪」的紅底白字旗幟等入場揮舞。

報導引述「波台黐線佬」成員Chester表示，組織上周初向足總提交打氣用品清單，25日晚獲回覆指部分用品被禁止攜帶入場，當中部分用品是首次被禁，包括所有印有「波台黐線佬」標誌及字樣的用品；而以往被禁入場的「奮戰」旗幟卻獲批。Chester稱，今次東協盃涉及眾多持份者，包括國際足協及啟德體育園等，不會猜測被禁原因。

港隊30日將於啟德主場館迎戰汶萊，據報導，Chester稱雖然今次部分用品被禁，某程度上影響士氣及氣氛，但強調「球員及球隊是無辜的」，不會因此而缺席港隊賽事，會繼續全力以赴，為港隊打氣。