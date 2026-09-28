十一黃金周赴香港高鐵票 內地多城售罄 上千旅行團入境

「超級黃金周」長假踏入第三天，27日午舊油麻地警署有大批遊客在炎熱天氣下駐足「打卡」，一度需排隊輪候。（中新社資料照片）

一連7天的內地十一黃金周假期將至，內地旅客搭乘高鐵 赴港遊備受青睞。鐵路12306平台27日顯示，內地城市十一黃金周赴港高鐵票預訂火熱，北京、上海、杭州9月30日往香港 的夕發朝至高鐵票售罄，南昌赴港高鐵票9月30日至10月5日連續六天均被預訂一空，南京、合肥、貴陽、福州、鄭州 等城市10月1日往香港的高鐵票亦全數售罄。

文匯報報導，內地旅客計畫赴港享受多項十一優惠，又預計會「一程多站」，遊港後再到澳門或珠海走走。業界指港澳節慶文旅市場的聯動效應正不斷增強，「港澳聯遊」及大灣區「一程多站」已成旅客熱門出行選擇。

「剛過去的中秋節已跟家人聚會，接下來的十一假期將約上幾個姐妹搭高鐵到香港遊玩。」廣東居民劉女士表示，已提前做好攻略，因應香港戲院10月1日戲票半價、部分博物館展覽免費開放，計畫首站先體驗香港的文化藝術，之後再到沙田馬場感受十一賽馬日的氛圍，以及晚上的十一煙花匯演，「在香港遊玩後，還計畫到澳門或珠海逛一逛。」

「互聯網大巴」以平靚正服務吸引不少旅客選用。多家「互聯網大巴」平台27日顯示，灣區內地城市之間的大巴車票預訂火熱，其中廣深、廣珠、深珠等線路最為火爆。這些線路轉乘至口岸前往港澳地區也比較便捷。

另據明報報導，入境處估算內地十一黃金周約有129萬內地旅客訪港，連同25日至27日的3天中秋節假期，內地居民只需28日至30日額外請假3天，即可連續放13天「超級黃金周」長假。有飲食業界相信香港受惠於內地長假期會「丁財兩旺」，料業界生意較去年同期升近一成。有零售界亦對十一黃金周生意感到樂觀，相信長假可吸引不少遠程高消費力的內地客赴港過夜，同時呼籲港人留港消費。

報導引述據入境處數字，25日及26日共有40萬人次旅客訪港，其中內地客約有33萬人次。有提早於十一前訪港的內地旅客表示，雖有額外請3天假「自製超級長假」，但多為即日來回或夜宿深圳，主要消費用於飲食和交通。

報導指，政務司長陳國基上周稱，預計7天十一長假訪港旅客增加，按入境處估算約129萬內地客訪港，日均訪港人次較去年十一黃金周增逾5%；旅監局及業界則估算有1180個旅行團入境香港。

十一黃金周將至，內地客預定香港高鐵火熱。圖為中秋連假，香港西九龍高鐵站人頭湧湧。（中通社）