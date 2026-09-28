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港珠澳大橋收假回香港大塞車 「人車共檢」呼聲高

香港新聞組／香港28日電
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近年每逢節假日結束，港珠澳大橋幾乎都湧現長長車龍逼爆，今個中秋節假期亦不例外。根據入境事務處數字，25日中秋節及26日共錄得近97萬人次港人出境，隨著假期迎來尾聲，大批北上港人27日午陸續經港珠澳大橋返港，據港珠澳大橋珠海口岸官網顯示，27日傍晚約6時，出境港澳方向車龍逾500米，候檢時間超過40分鐘。

文匯報報導，有專家感嘆港珠澳大橋「塞爆」已是假日日常，長此下去憂慮會影響港人北上意願，期望有關方面短期內研究引入「人車共檢」，長遠則宜開放更多口岸分流車流人流，及為非高峰時段過關的車主提供通行費優惠，鼓勵錯峰出行。

目前「港車北上」車輛只能經港珠澳大橋回港，事前無須預約。隨著假期接近尾聲，港珠澳大橋的車流自27日午起逐步上升。據港珠澳大橋珠海口岸官網實時通關情況，27日下午4時半及6時許出境港澳方向車龍均逾500米，候檢時間均超過40分鐘，系統評級為「極度高峰」。從口岸實時畫面可見，車輛排成長龍，隊尾難以望見盡頭。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培27日指，不少「港車北上」車主習慣利用周末或長假期到內地短途出行，當假期結束車輛集中返港時，便容易出現嚴重擠塞，對車主而言已司空見慣。惟隨著北上車數增加，若擠塞程度過於嚴重，或會影響部分市民北上的意願。

談及改善方案，李耀培認為較快可落實的方案，是在珠海口岸導入類似香港口岸實施的「人車共檢」模式。他指出，港車北上多是家庭或親友出遊的載客私家車，現時珠海口岸仍需乘客全數下車，車輛完成查驗後再等待已完成出入境手續的乘客返回車上，容易形成「人等車、車等人」的情況，甚至令車龍倒灌至口岸外，形成長時間排隊。他認為，若珠海口岸可採用「人車共檢」模式，將顯著提升通關效率。

入境事務處計畫於12月在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計畫，實施私家車「車上無感通關」。李耀培表示支持，認為科技有助加快查驗效率，但同時提醒系統設備存在故障風險，口岸須制定後備方案。

精華 FAQ

  • 因大量北上港人集中在假期結束前後返港，車流在27日午後明顯上升，珠海口岸出境港澳方向車龍一度逾500米，候檢時間超過40分鐘。

  • 李耀培認為較快可落實的是在珠海口岸引入類似香港口岸的「人車共檢」，讓乘客與車輛同步查驗，減少人等車、車等人的情況，提升通關效率。

  • 文章提到長遠可開放更多口岸分流車流和人流，並為非高峰時段過關的車主提供通行費優惠，藉此鼓勵錯峰出行，減輕假日尾聲的壓力。

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