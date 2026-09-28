香港維園網球場拚5年內動工重建 座位倍增

最新一份施政報告提出研究把維園網球場重建為一個具標誌性的全天候多用途場館，座位將倍增到約7000個至1萬個，以舉辦更大型和更高級別的體育賽事和表演。

文匯報報導，香港 文化體育及旅遊局局長羅淑佩27日在一個電視訪問中指出，新場館會參考啟德體育園的全天候場館，將設有開合式上蓋，以符合國際高級別網球賽的要求。目前正進行重建的技術可行性研究，希望得到更快捷且符合成本效益的興建方案，盡快開展設計工作，爭取在香港第一個五年規畫內動工，並在下一個五年規畫的初段建成。

羅淑佩表示，重建工程將盡量避免影響現有的游泳池及硬地足球場，「硬地足球場亦是有很多用途，康文署完成中秋綵燈會後，其實很快就年宵。很清楚，游泳池及硬地足球場盡可能不變動就不變動。」至於網球場後方的小山丘，就難免需要改動。

在維園網球場重建期間，羅淑佩指擁有大量現成座位的香港大球場可靈活改畫為網球場地，作為引入高級別賽事的過渡選項。至於有意見認為旺角大球場、九龍公園康體設施都應升級，羅淑佩則表示暫無需要。