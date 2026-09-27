我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

紐約市議會推AI監管 擬設「緊急終止開關」、獎勵吹哨者

境外劇組赴港拍攝須先交代內容 港官員：全球都有類似做法

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港施政報告提出檢視電影發展基金、成立小組支援境外劇組赴港拍攝。香港文體旅局局長...
香港施政報告提出檢視電影發展基金、成立小組支援境外劇組赴港拍攝。香港文體旅局局長羅淑佩27日表示，境外劇組須交代電影大綱、故事內容及所傳達訊息，全球都有類似做法。 （中新社）

香港政府正積極吸引大陸及海外電影團隊赴港取景，但香港文體旅局局長羅淑佩27日表示，境外電影團隊赴港拍攝時，須交代電影大綱、故事內容及所傳達的訊息；被問及是否擔心電影「醜化」香港、是否涉及「審查」，她稱，相關做法在全球不少地方均有類似安排。

綜合港媒報導，羅淑佩27日在無線電視節目「講清講楚」表示，新一份《施政報告》提出檢視電影發展基金審批機制、研究提供搭景場地，以及成立支援小組，協助大陸及海外電影團隊赴港拍攝。

被問及會否擔心有電影「醜化」香港、是否會「審查」，羅淑佩說，電影團隊來港拍戲時須交代電影大綱、故事內容及所傳達的訊息，全球亦是類似做法。成立支援小組可讓港府與電影團隊建立更密切的關係，從取景階段便保持溝通。她並稱，過去幾年不少人赴港時「愈來愈明白香港的情況」，港府「說好香港故事」，有信心境外人士赴港時可看到「由治及興」的香港。

對於電影發展基金，羅淑佩表示，基金每年投入資源支持電影拍攝，讓電影業「有工開」，但未必每部電影都能在商業層面取得成功、獲得理想收入或「回本」。她表示，電影本身是一項產業，須具備市場價值並吸引觀眾入場，當局將檢討及整合現有資助計劃。

羅淑佩指出，過去電影資助雖能維持業界「有工開」，但能在商業票房取得較好成績並成功回本的作品有限，因此未來審批資助時，將考慮電影的商業及市場價值。她並表示，政府將檢討及整合現有資助計劃，但不會減少對本地電影業的總體資助額或資源投入。

至於支援境外劇組赴港拍攝，羅淑佩稱，海外及大陸團隊因成本考量，未必會帶整個團隊赴港，部分人手可能在香港招聘，可增加本地電影幕後工作人員的開工機會及累積經驗。

羅淑佩說，若電影將香港拍得漂亮，也有助推廣旅遊及香港形象。她表示，香港較少以金錢直接資助海外或大陸電影，海外主要採取現金回贈或稅務扣減等方式，而香港沒有特別消費稅或增值稅，已具一定吸引力；若提供金錢資助，可能會以支持具商業價值的本地電影為主。

此外，羅淑佩表示，政府正研究提供低成本搭景場地。她指香港已有影城及影棚，但部分大型製作團隊反映香港缺乏搭景空間，或搭景租金較高，因此當局考慮提供成本較低的場地供電影團隊使用。

羅淑佩說，目前已有些選址，但暫時不便透露，政府只會建設一個搭景場地，面積不小，甚至可能同時容納兩部成本不高的電影製作。據悉，港府目前正物色合適地點，並已有初步構思，期望藉此協助業界降低製作成本。

精華 FAQ

  • 羅淑佩表示，境外劇組來港拍攝前，須交代電影大綱、故事內容，以及作品想傳達的訊息，方便港府在取景階段及早溝通與協調。

  • 她稱相關安排在全球不少地方都屬常見做法，並強調成立支援小組是為了建立更密切聯繫，不是單純針對審查，而是讓雙方從早期保持溝通。

  • 港府將檢討電影發展基金審批與整合資助計劃，同時研究提供低成本搭景場地，並成立支援小組，吸引海內外團隊來港取景並帶動本地就業。

香港 港府

上一則

河南老闆心疼員工騎電驢 直接帶到4S店「每人一輛寶馬」

下一則

中美關係何去何從？玉淵譚天：競爭要你追我趕 不必你輸我贏

延伸閱讀

成毅赴港拍戲引爆追星熱… 獲封「行走財神爺」 旅發局推打卡路線

成毅赴港拍戲引爆追星熱… 獲封「行走財神爺」 旅發局推打卡路線
香港拓遊艇經濟 下月開放「粵艇南下」

香港拓遊艇經濟 下月開放「粵艇南下」
全球離岸人幣支付逾75％經香港處理 港府：資金池達1900億美元

全球離岸人幣支付逾75％經香港處理 港府：資金池達1900億美元
香港青年1句「搵工不易」 催生3萬個實習職位 最高薪1.1萬港元

香港青年1句「搵工不易」 催生3萬個實習職位 最高薪1.1萬港元

熱門新聞

辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
網友察覺，當中國國家主席習近平走下專機階梯時，緊緊握著夫人彭麗媛的手，彷彿需要額外支撐。（路透）

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

2026-09-24 08:38
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
中國多家月餅品牌推出促銷優惠，刺激買氣。（取材自藍鯨新聞）

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

2026-09-22 06:30
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

小偷在中國斷崖式下降 已面臨「餓死」 網分析3原因

2026-09-20 02:27

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約