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香港6號幹線橫越九龍年內貫通 將軍澳往來油麻地12分鐘

香港新聞組／香港27日電
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陳美寶早前前往中九龍繞道九龍灣段視察工程進度。（取材自陳美寶網誌）
陳美寶早前前往中九龍繞道九龍灣段視察工程進度。（取材自陳美寶網誌）

運輸及物流局局長陳美寶26日表示，預計中九龍繞道（九龍灣段）工程今年內完成，東連將藍隧道，西接油麻地段，將貫通整條6號幹線。屆時，往來將軍澳與油麻地的行車時間將由原先超過1小時，大幅減至約12分鐘。

大公報報導，多名議員形容，6號幹線全線貫通是香港運輸幹線網絡的重要里程碑，對將軍澳及西貢區是歷史性機遇，並期望盡早通車以紓緩區內塞車問題。

陳美寶26日發表網誌表示，日前與團隊前往中九龍繞道（九龍灣段）（前稱T2主幹路及茶果嶺隧道）觀察，預計工程能在今年內完成。屆時，中九龍繞道（九龍灣段）將會東連將軍澳─藍田隧道，西接中九龍繞道（油麻地段），貫通整條6號幹線。6號幹線全線通車後，繁忙時段往來將軍澳市中心及油麻地的行車時間，將由原先約65分鐘大幅減至約12分鐘。

陳美寶表示，她囑咐同事在確保工程穩妥之餘，亦必須多做預案。她得悉部門已制定了過百個交通預案，包括165個涵蓋整條6號幹線的交通預案，及另外70個特別為中九龍繞道（九龍灣段）制定的專屬預案，務求能第一時間處理事故及通知沿路駕駛者。她要求同事和負責營運商，在通車前加倍進行壓力測試，確保交通管制及監察系統無縫銜接，及訂立處理事故的清晰機制。

陳美寶透露，6號幹線全長12.5公里，開通後將會以一條主幹道聯繫油麻地、啟德、將軍澳多個核心地段，並在啟德和藍田設有交通交匯處。運輸署已與專營巴士營辦商緊密協調，6號幹線通車後會有20條專營巴士路線使用，方便往返東九龍、西九龍及荃灣等地區，預期可有效節省出行時間。

她又提到，路政署計畫將為配合中九龍繞道（油麻地段）工程而興建的臨時豎井「轉型」為自動泊車系統，位於上海街與甘肅街交界，提高空間使用效率和泊車密度，增加區內泊車位供應。

立法會交通事務委員會委員、新界東南立法會議員方國珊26日形容，6號幹線是「令將軍澳起飛」的振奮幹線，「將軍澳只要12分鐘就已經去到西九龍了，所以對尖沙咀、西九龍及戲曲中心一帶的社區交通改善是非常理想」。

精華 FAQ

  • 運輸及物流局預計中九龍繞道九龍灣段可於今年內完成，屆時會東連將軍澳─藍田隧道、西接中九龍繞道油麻地段，令整條6號幹線正式貫通。

  • 繁忙時段由將軍澳市中心往油麻地的行車時間，預計會由原先約65分鐘大幅縮短至約12分鐘，對跨區通勤及區內交通分流都有明顯幫助。

  • 當局已制定過百個交通預案，包括165個涵蓋全線的預案和70個專屬預案，並會加強壓力測試、協調20條巴士路線，另擬把臨時豎井轉作自動泊車系統。

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