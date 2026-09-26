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唱紅「我失戀你悲傷」 49歲香港歌手洪楗華癌逝

香港新聞組／香港27日電
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洪楗華傳出離世消息。（視頻截圖）
洪楗華傳出離世消息。（視頻截圖）

1994年憑一曲「我失戀你悲傷」紅極一時的香港歌手洪楗華，26日傳出於醫院病逝的消息，年僅49歲洪楗華約十年前不幸罹患癌症，經治療後病情一度好轉，2020年短暫復出幕前，亮相由薛家燕主持的無線音樂節目「流行經典50年」獻唱首本名曲，當時狀態極佳，無奈最終仍不敵病魔離世。

香港01報導，與洪楗華相識逾30年的范振鋒表示自己剛收到消息，他語帶傷感地說：「好難過，聽到消息後自己都有哭，認識他幾十年了。」

洪楗華當年參加寶麗金舉辦的歌唱比賽後，獲得已故歌壇教父戴思聰賞識收為徒弟，隨後順利簽約寶麗金唱片公司。他在1994年推出首張個人專輯「青春像個謎」，憑主唱的歌曲「我失戀你悲傷」一炮而紅，成為當時備受矚目的新人歌手。

1997年，洪楗華轉簽上華唱片，並於1998年推出「幻覺」EP。然而在與上華唱片合約完結後，他選擇淡出娛樂圈，回歸平淡生活轉行做生意。感情方面，洪楗華與青梅竹馬的女朋友步入婚姻殿堂，婚後育有兩名子女，家庭生活低調幸福。

雖然早已退出幕前，但洪楗華對音樂依然保持熱誠。早幾年他曾獲邀登上無線電視（TVB）音樂節目「流行經典50年」再次獻唱經典金曲，令不少歌迷大表驚喜，他曾透露為了上節目而決心減肥，用三個月時間減掉了30磅；其後他亦曾與黃翊及劉彩玉等圈中好友一同開Live飆歌，重溫昔日歌藝。如今傳出病逝噩耗，令不少樂迷深感惋惜。

精華 FAQ

  • 他在1994年以歌曲《我失戀你悲傷》一炮而紅，成為當年備受注目的新人歌手。雖然後來淡出幕前，但2020年曾短暫復出，讓不少樂迷再度想起他的歌聲。

  • 他約10年前罹患癌症，經治療後病情一度好轉，2020年曾登上TVB音樂節目演唱代表作，狀態看來不錯，沒想到最終仍不敵病魔，在醫院病逝。

  • 他與上華唱片合約結束後淡出娛樂圈，轉行做生意，並與青梅竹馬的女友結婚，婚後育有2名子女，家庭生活一直相當低調而幸福。

香港 癌症

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