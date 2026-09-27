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香港連鎖健身中心 3間更衣室藏針孔攝影鏡頭

香港新聞組／香港27日電
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連鎖健身中心24/7 FITNESS位於沙田瀝源街的分店，有3間更衣室的假天花內分別發現被人安裝針孔攝錄鏡頭，警方將案件列作「窺淫」處理，暫未有人被捕。24/7 FITNESS回應查詢時表示，公司高度重視事件，對事件令會員感到不安深表歉意，已採取措施保障會員安全及私隱。

文匯報報導，25日下午12時半，有健身中心顧客向姓陸職員表示，觀察到更衣室假天花中有反光。陸於是檢查所有更衣室，並發現3個隱藏式攝錄鏡頭安裝在3間不同的更衣室，攝錄器材的電線是接駁在假天花的電燈電線上，職員馬上報警。案件由沙田警區刑事調查隊第二隊接手調查。

警方在接受查詢時證實，25日下午接獲該健身中心的報案，經調查後發現為針孔攝錄機，並在另外兩個更衣室發現相同針孔攝錄機，案件列「窺淫」跟進調查，暫無人被捕。

24/7 FITNESS強調，絕不容忍任何侵犯會員私隱的行為，事發後已即時報警，分店負責人並向警方錄取口供，表示會全力協助警方調查，務求盡快查明真相，將涉事者繩之以法。公司已全面檢查有關分店的所有浴室及更衣室，確認未有發現異常，才重新開放有關設施。

公司表示，事發當日已即時巡查全線分店轄下所有更衣室、浴室及洗手間，重點檢查假天花、燈槽及其他隱蔽位置，暫未發現異常，公司會檢討及加強各分店的日常清潔及巡查安排，增加巡查次數。

民建聯副主席、立法會議員葛珮帆嚴厲譴責今次偷拍行為，認為絕不能姑息。她指在更衣室這種有合理私隱期望的地方安裝針孔鏡頭，是極度卑劣的侵犯行為，對受害市民的遭遇深感憤怒，尤其今次是在男更衣室發現，證明這類罪行不分性別，任何人都可能成為目標。

精華 FAQ

  • 該分店有3間不同更衣室的假天花內，被發現各裝有隱藏式針孔攝錄鏡頭，電線更接駁到假天花的電燈電線上，屬於明顯的偷拍裝置。

  • 有顧客留意到更衣室假天花出現反光，通知職員後展開檢查，結果揭發鏡頭。警方接報後列作「窺淫」跟進調查，暫時未有人被捕。

  • 公司表示已即時報警，配合警方錄口供調查，並全面檢查涉事分店及全線分店的浴室、更衣室和洗手間，確認無異常後重開，亦會增加日常巡查次數。

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