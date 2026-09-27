香港壁球隊亞運首度包攬金銀 男子佩劍奪銅

名古屋亞運壁球混雙，港隊組合黎卓楠（右）與謝依霖，26日直下兩局擊敗馬來西亞組合晉級四強賽。（中通社）

名古屋亞運會26日在金城埠頭體育館舉行壁球賽事，香港 隊派出兩對混雙組合鄧銘漮／李嘉兒、黎卓楠／謝依霖分途出戰4強賽，最終他們分別擊敗印度 組合及馬來西亞組合，順利會師在27日下午1時30分上演的決賽，這不但是港壁球隊隊史首次躋身亞運混雙決賽，更是首度包攬金銀牌。

大公報報導，至於女單4強賽，港隊「一姐」陳善鈺以局數0：3不敵馬來西亞球手蘇芭文林，獲得銅牌，港壁球隊一日內集齊「三色獎牌」。

截至26日，香港代表團以4金11銀14銅暫居獎牌榜第11位。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示：「陳諾思、鄭曉為、梁雅蕾、符妤名、陳樂熹、何柏霖、何思朗和梁天晴面對強勁對手，同心協力，拚搏到底，最終不負眾望，為中國香港劍擊女子花劍隊和男子佩劍隊再摘下兩枚團體獎牌；壁球運動員陳善鈺表現出色，連續兩屆在亞運登上頒獎台。」

混雙賽事，鄧銘漮／李嘉兒先後淘汰巴基斯坦組合及馬來西亞組合，躋身4強。賽後，鄧銘漮表示自己未曾想過能躋身決賽，將會盡力爭勝。李嘉兒認為自己早前甚至未曾預料可以再戰亞運，如今有機會站上頒獎台「就像做夢一樣」，希望決賽中仍能維持良好狀態。

至於夥拍不到3個月、首征亞運的黎卓楠／謝依霖，先後淘汰新加坡組合及巴基斯坦組合，躋身4強。賽後，謝依霖表示首次出戰亞運便打入混雙決賽，如此佳績出乎他們意料之內。她指出，因為決賽將對陣隊友，自己心裡其實好想把決賽當成練習賽打，但在亞運的大舞台上難以做到，希望雙方能打出一場精彩賽事。黎卓楠則說兩人配合越來越好，會以「初生之犢不畏虎」的心態去面對決賽。

女單方面，陳善鈺最終以6：11、8：11、7：11不敵蘇芭文林，由於採用雙銅牌賽制，打入4強的陳善鈺已收穫銅牌，但她仍需在27日早11時與東道主球手渡邊聰美出戰第3、4名的名次賽。

另據文匯報報導，香港男子佩劍四名劍手何思朗、陳樂熹、何柏霖和梁天晴在名古屋亞運男子佩劍團體賽奪銅，相隔一屆為香港隊再踏頒獎台。

女子花劍團體賽方面，由陳諾思、梁雅蕾、鄭曉為及符妤名組成的港隊在四強不敵日本，仍取得一面銅牌。