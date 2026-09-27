民建聯黃碧嬌稱病辭香港區議員 捲宏福苑「亡者」授權票風波

去年11月26日宏福苑大火造成168人死亡、79人受傷。（路透資料照片）

港府 26日收到民建聯大埔區議員黃碧嬌根據區議會條例發出的書面通知，指她基於健康理由辭去區議員席位。民政及青年事務局局長麥美娟表示，港府將按規定，稍後在憲報刊登公告宣布該區議員席位27日起出缺。黃碧嬌同時辭去大埔南分區委員會委員和大埔廣福及寶湖小隊關愛隊隊長的職務。

綜合明報、大公報報導，黃碧嬌以健康理由，26日書面通知港府辭任區議員、大埔南分區委員會委員，以及大埔廣福及寶湖小隊關愛隊隊長職務。民建聯昨發表聲明稱尊重其個人決定，指黃碧嬌作為資深社區工作者，長期以來積極參與社區事務及服務市民，民建聯對此表示感謝，並祝願她早日康復。

先後擔任20多年區議員的黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，她於大火後屢被質疑曾不當收集宏福苑授權票、有份推動大維修，黃先後兩度向宏福苑聽證會提交書面回覆，強烈否認「洗樓」及威脅居民等指控，至上月有傳媒揭發多名已離世業主「被授權」後，黃一直未公開露面。

民政事務總署表示，港府將按區議會條例規定，稍後刊憲公告宣布有關的區議員席位自9月26日起空缺。大埔區議會網頁26日已將黃碧嬌納入「前任議員名單」。對於需否補選黃的議席，政制及內地事務局回覆，考慮到明年底將舉行區議會選舉，估計補選迫切性較低。民政總署回覆，區議會條例已規定如何填補議席空缺，將視乎實際情況安排。

宏福苑大火後，黃碧嬌成為焦點之一，報導指出，有傳媒上月揭發，她當年收取的授權票中，至少3人「授權」時已離世。報導刊出後，黃碧嬌於上月20日起以身體不適為由，連續9次缺席區議會會議。民政總署早前稱留意到有關報導，已轉交執法部門跟進。

報導稱，黃碧嬌2000年獲委任為大埔區議員，2003年轉戰區議會選舉直選，在宏福選區當選後一直連任。2015年她轉戰廣福及寶湖選區成功當選，2019年連任失敗。翌年宏福苑開始就大維修招標，2021年黃碧嬌獲時任宏福苑法團主席鄧國權邀請任法團顧問，2023年，她經改制後的區選重返區議會，續任顧問。黃任顧問的3年間，宏福苑業主大會相繼通過聘任大維修工程顧問鴻毅及承建商宏業，至2024年，居民質疑法團涉圍標，通過罷免她任顧問的舊法團。

據報導，去年11月26日宏福苑大火造成168人死亡、79人受傷，黃碧嬌其後回應有否參與大維修時，稱大維修時已由新法團處理，又稱「這一區區議員真的不是我覆蓋」，但宏福苑屬其所屬的大埔南選區。