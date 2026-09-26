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到佛山就醫變永久傷殘 主刀名醫疑被調包 港男「非常後悔」

香港新聞組／香港26日電
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港男梁先生北上內地做「彈弓指」手術失敗，導致手指永久傷殘，無法繼續原本工作。（視...
港男梁先生北上內地做「彈弓指」手術失敗，導致手指永久傷殘，無法繼續原本工作。（視頻截圖）

香港無線（TVB）節目《東張西望》日前報導一宗疑涉及醫療失誤及「調包醫生」的事件。一名30歲、從事搬運工作的香港居民梁先生，因左手中指患上「彈弓指」（屈指肌腱狹窄性腱鞘炎），前往佛山一間三甲醫院求醫，最終卻導致手指永久傷殘，無法繼續原本的工作。

香港01報導，梁先生於2024年因工作勞損患上「彈弓指」。由於香港公立醫院的手術與理療排期需時半年至一年，他決定前往佛山求診。當時三甲醫院的主任醫師建議他接受費用約4000元人民幣（約596美元）的微創手術。院方隨後以「床位緊張」為由，安排梁先生轉至另一間二甲醫院上手術台，並承諾由三甲醫院的權威李醫生跨院主刀。

然而，梁先生術後第二日發現，前來巡房並自稱主刀者的王醫生，實為二甲醫院的外科技術醫生。梁先生索取完整病歷後，發現手術紀錄上的主刀醫生仍寫著李醫生，王醫生僅被列為助手；病歷中亦有多份李醫生的巡房簽名，但梁先生表示李醫生從未出現過，懷疑院方偽造紀錄。

此外，梁先生術後手指出現嚴重僵硬、扯痛與彈響。他向當地衛健委投訴後，與院方簽署和解協議並獲得8萬元人民幣賠償。梁先生隨後花費近2萬元港幣（約2500美元）在香港進行補救手術，香港骨科醫生檢查發現內地醫生錯切其「A2環狀韌帶」，導致肌腱脫位，最終需切除部分淺層屈肌腱以保住手指基本功能。經評估，其左手中指的力氣與靈敏度已無法恢復，極難再從事搬運工作。

梁先生認為當初簽署和解協議時遭到欺瞞，與姊姊再次前往內地醫院理論，期間與保安及警察發生爭執。涉事王醫生對此回應，係因出院紀錄範本未及時修改所致。梁先生表示對此感到非常後悔。

精華 FAQ

  • 因香港公立醫院排期太久，他改到佛山三甲醫院求診，卻在手術後出現嚴重僵硬、扯痛與彈響，最終被診斷為永久傷殘。

  • 院方原稱由三甲醫院李醫生跨院主刀，但梁先生見到的卻是二甲醫院王醫生；病歷仍寫李醫生主刀，還有其巡房簽名，令他懷疑紀錄被偽造。

  • 他向衛健委投訴後與院方和解，獲8萬元人民幣賠償，又在香港花近2萬元港幣補救，但仍被指手指功能難恢復，幾乎不能再做搬運工作。

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