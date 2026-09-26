亞運男子花劍香港隊輸日本奪銀 電競格鬥團體賽季軍

在日本名古屋亞運會25日舉行的男子花劍團體賽決賽，由張家朗、蔡俊彥、何承謙及梁千雨組成的中國香港隊奪得銀牌。（中通社）

名古屋亞運劍擊項目9月25日於愛知縣國際展覽中心展開團體賽，其中世界排名第2的男子花劍港隊一路過關斬將，並於決賽力戰下以36：45不敵世界排名第4的東道主日本 隊，雖無緣突破隊史最佳，仍看齊前屆的銀牌佳績。

綜合文匯報、大公報、明報報導，過去5屆亞運在團體賽皆有獎牌落袋的男花港隊，今屆由應屆世界賽亞軍班底蔡俊彥、張家朗、何承謙及梁千雨合力出戰，並先後淘汰印度及烏茲別克隊，再於4強以45：41力克韓國隊，繼2018年雅加達巨港亞運後，相隔一屆再闖決賽。

對陣韓國隊時，港隊打出高昂氣勢，早段即拉開優勢；儘管韓國隊在賽事尾段將比分追近至兩分差距，擔任最後一棒「守尾門」的蔡俊彥仍成功頂住壓力收官，最終率港隊以45：41力克韓國隊殺入金牌戰。

金牌戰中，港隊面對由個人賽金牌得主飯村一輝及銅牌得主松山恭助壓陣的日本隊。港隊臨場調整陣容，由17歲小將何承謙打頭陣並負責「守尾門」。開局港隊陷入苦戰，比分一度被拉開至5：15。第五節時，何承謙打出9：5的表現，將落後差距收窄至5分；第七節，帶傷上陣的張家朗發力連番搶分，一度追至32：35。最終在第九節落後34：40的情況下，負責收官的何承謙力戰到底仍未能逆轉，港隊以36：45告負取得銀牌。

張家朗指出，雖然結果遺憾，但隊伍展現出更強烈的凝聚力，每位隊員皆具備實力且願意在關鍵時刻站出來承擔責任。

此外，9月25日舉行的亞運會電子競技賽事，由黃育祥、葉文豪及李衍熙組成的中國香港 隊，出戰包含《街頭霸王6》、《鐵拳8》及《拳皇XV》三大格鬥遊戲的綜合格鬥團體賽，於準決賽以場數0：3不敵東道主日本隊。在不設銅牌戰下，港電競隊收穫本屆亞運首枚獎牌。

本屆格鬥賽事採取特殊的團體賽制，融合攻防變化多的《街霸6》、鼓勵進攻的《鐵拳8》及考驗快節奏的《拳皇XV》，三名選手各負責一項遊戲。港電競隊於分組賽先以3：2險勝哈薩克斯坦隊，隨後負於韓國隊以分組賽次名出線。進入八強戰對陣泰國隊，港電競隊鏖戰5局後以3：2險勝，躋身四強並提前鎖定獎牌。

準決賽對陣實力強勁的日本隊，首場《拳皇XV》李衍熙直落兩局告負；第二場《街霸6》黃育祥亦以0：2落敗；第三場《鐵拳8》葉文豪同樣0：2落敗，港電競隊最終輸0：3，無緣決賽。

繼上屆杭州亞運獲得《夢三國2》銀牌後，本屆港電競隊取得隊史亞運第二枚獎牌。