港人北上過中秋快閃變深度遊 訂單同比增58% 2地區諮詢大增

9月25日中秋節當晚，遊客在香港維多利亞公園賞花燈、猜燈謎歡度中秋佳節。(中新社)

9月25日為內地中秋 法定假期，香港 則於26日放「中秋節翌日」假期。25日傍晚，羅湖口岸迎來一波又一波赴內地探親、旅遊消費的港人人潮。羅湖口岸附近26日則將有80個香港旅遊團、共三、四千人乘坐大巴，赴大灣區 內的惠州、東莞、增城和中山等地遊玩。港人北上消費正從「快閃」轉向「過夜」，從大灣區延伸至全國，深度過節方式持續升級。同程旅行最新發布的數據顯示，港人北上賞秋成風潮，今年赴內地秋遊度假訂單同比增長58%。

文匯報報導，25日下午5時半後，不少港人下班後直接經羅湖口岸赴內地，密集的入境人潮不斷湧入深圳，許多人拖着行李箱或提着包裹，紛紛前往附近的羅湖汽車站購票，或轉乘地鐵離開。在羅湖汽車站有大量港人排隊購票，港人劉女士表示，自己已有半年沒回老家，這次準備回惠州看望爸爸媽媽和哥哥一家。除此，還有不少港人購票前往中山、開平、汕尾、東莞等地，想借中秋假期與家人團聚。

在羅湖商業城，大量入境港人前來消費，較平時增長約三四成。該商城多家餐廳、特產店同樣吸引不少香港市民光顧。有受訪港人表示，內地同類商品價格僅為香港的一半左右，性價比優勢明顯。

羅湖旅遊集散中心相關負責人指出，26日會組織80個旅遊大巴團，單團規模約40人至50人，累計數千人將前往惠州、東莞、中山等大灣區內地城市，趁假期出行放鬆、消費遊玩。

據了解，如今不少港人的內地旅行正轉為深度遊，他們乘飛機到烏魯木齊、伊寧、海拉爾等門戶城市後，以定製遊和當地參團的方式深入秋色腹地，在一地停留六至八天，把晨霧、白樺、森林溫泉、牧區家訪和邊境小城納入同一趟行程。

該公司旗下HopeGoo平台訂票數據顯示，今年9月港人赴內地秋遊度假訂單同比增長58%，新疆、內蒙古線路諮詢量增速領先；高品質酒店及連住兩晚及以上訂單同比增長35%。港人秋遊以55歲以上銀髮用戶為主力，占比超四成。