全球離岸人幣支付逾75％經香港處理 港府：資金池達1900億美元

港府指出，目前全球超過75%的離岸人民幣支付經香港處理；圖為中環及金鐘一帶的商業大樓。 （中新社）

香港 財政司副司長黃偉綸25日說，目前全球超過75%的離岸人民幣支付經香港處理，香港離岸人民幣資金池也達到人民幣1.3兆元(約1900億美元)。

中央社報導，官方香港電台報導，黃偉綸在香港銀行家峰會致辭時，作了以上表示，並指香港是全球領先離岸人民幣業務樞紐。

他說，香港政府不會因此自滿，今後將會為銀行提供更穩定、成本較低的人民幣資金來源。

他並透露，金融管理局將探索7天期離岸人民幣流動性招標機制，並研究發行離岸人民幣短期債務工具，這將有助於加強短期流動性管理，完善離岸人民幣收益率曲線（把期限不同的債券收益率畫在一條線上，看長期和短期的利率 差多少），相信能為銀行業帶來機遇，提供更多人民幣產品。

黃偉綸又說，香港交易所年內將會公布以人民幣計價並以實物交收的黃金期貨合約詳情，預期此舉有助於提升人民幣在國際貴金屬的定價作用，也能為市場參與者提供更多對沖和風險管理工具。

此外，據大公報報導，黃偉綸強調，香港將持續鞏固及提升國際金融中心地位，包括進一步強化離岸人民幣樞紐、推動數碼化與代幣化，以及以黃金為起點建立大宗商品交易生態圈。

由於科技正在重塑金融業。黃偉綸指出，最新發布的施政報告提出一系列措施促進金融科技創新，特區政府將會完善虛擬資產發牌制度，為虛擬資產服務提供者釐清合規路徑；同時完善代幣化投資產品監管框架，促進黃金及其他合適的現實世界資產代幣化產品，在持牌平台發行交易。

在建立大宗商品交易生態圈方面，黃偉綸表示，黃金是極佳切入點，當前地緣政治局勢緊張，黃金的避險功能因而更受重視。香港作為「避風港」，擁有法治、全面保障私有財產權，加上優越的地理位置、物流基礎設施與服務，正好具備條件為黃金及其他大宗商品提供倉儲、交易、清算和結算。

黃偉綸指出，香港正致力大幅提升黃金倉儲設施容量，並預計明年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統。此外，金管局正研究外匯基金適度增持黃金，以及參與香港現貨及期貨市場。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗在同一場合上，引述該會最新年度銀行客戶調查。調查顯示，超過一半受訪者已用AI支持財務規畫或投資決策。不過，許多客戶仍希望在較複雜的情況下，保留人工覆核選項。