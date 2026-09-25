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香港尖沙咀酒吧2男女棄屍 假扮路人報警被捕

香港新聞組／香港25日電
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香港尖沙咀發生棄屍命案，一名48歲姓黎男子在河內道暈倒，救護員到場證實男子經已死亡。據了解，事主在上址附近一間樓上酒吧暈倒後，被人放在椅子上抬落樓，警員進入酒吧調查後，在廁所發現血漬及吸毒工具，認為死因有可疑，一名28歲酒吧姓吳男職員涉「非法搬移屍體」罪被捕，另一名涉案44歲姓張女職員，24日午自行到尖沙咀警署自首，現正被扣留調查。

大公報報導，警方24日日凌晨1時38分接報，河內道18號對開電單車車位，一名男子坐於椅上昏迷不醒，救援人員到場證實男子已經死亡，鑑證人員檢查時發現，其肌肉已開始僵硬，身上未見明顯針孔。

據案情透露，報案人聲稱是附近一間酒吧的男職員，表示在附近商場廁所發現事主昏迷，將其抬下樓，警方盤問後男職員承認死者是在酒吧廁所內暈倒，但為免影響營業，聯同死者一名女友人將死者連椅子搬至商場大堂，二人素不相識，其後該名女子自行離去，酒吧職員獨自將屍體移至街上，假扮路人報警。

現場消息稱，警員隨後到涉事酒吧調查，現場檢獲一個俗稱「冰壺」的吸毒工具、約50克懷疑霹靂可卡因及現金約8.2萬港元（約1.05萬美元）。據了解，警方以涉嫌非法搬移屍體等罪拘捕該名酒吧職員，正追查毒品來源。案件由油尖警區重案組跟進。

另據消息稱，案中三人均為酒吧職員，黎男在酒吧廁格暈倒，其後被吳男及張女二人，合力用櫈抬落樓，放於電單車車位。

精華 FAQ

  • 死者是48歲姓黎男子，據報他在尖沙咀河內道附近一間樓上酒吧的廁所內暈倒，之後被人搬走並抬落樓，最終在電單車車位被發現時已證實死亡。

  • 警方發現死者被移離原地、報案說法前後不一，且酒吧廁所內有血漬和吸毒工具，因此認為死因可疑。現已拘捕28歲姓吳男職員，44歲姓張女職員則自行到警署自首。

  • 警方在酒吧內檢獲俗稱「冰壺」的吸毒工具、約50克懷疑霹靂可卡因，以及約8.2萬港元現金，現正追查毒品來源。案件目前由油尖警區重案組接手跟進。

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