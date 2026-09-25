香港宏福苑大火後 樓宇大維修貪汙投訴年升187%

香港 廉署24日在立法會表示，今年前八個月接獲1530宗懷疑貪汙投訴，按年增40%，主因是宏福苑 火災後有關樓宇管理及維修的貪汙投訴持續上升，按年增113%至558宗，其中涉大維修的投訴按年升187%。副廉政專員丘樹春稱投訴調查需時，因此樓宇管理維修投訴的檢控情況與往年相若。

明報報導，廉署數字顯示，今年前八個月有關樓宇管理及維修業的貪汙投訴中，占最多是涉及一般樓宇管理，有234宗，按年升61%；大維修投訴按年升187%，至109宗；其他維修的投訴則上升172%至215宗。樓宇管理維修相關投訴亦是涉私營機構的主要投訴，較排名其後的金融及保險業、建造業界別同高四倍。

報導指出，今年廉署前八個月接獲的所有投訴中，約86%（1317宗）可追查；期內122人被檢控，涉58宗案件，與去年同期相若，定罪率以人數及宗數計分別76%及79%。樓宇管理維修方面，廉署期內採取多次大型行動，共拘捕逾70人。

據報導，24日立法會保安事務委員會會議上，民建聯陳勇關注樓宇管理維修投訴定罪率有否增加。丘樹春稱署方受理投訴的門檻低，加上市民關注增加，自然收到大量投訴，惟今年收到的投訴暫未見很多實質證據，需時調查，因此檢控情況與往年相若。廉政專員胡英明表示，署方已將專責處理大廈管理維修案件的調查人員倍增至近百人，暫時人手可應付。

廉署表示，今年前八個月有272宗涉及政府決策局或部門的懷疑貪汙投訴，按年升1%，有關公共機構的投訴升61%至114宗；期內6名政府人員觸犯貪汙及相關罪行而被檢控，16人被警誡。另外，涉及83名政府人員被指行為不當的個案已轉交相關決策局或部門處理。