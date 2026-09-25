調查：香港雇員今年平均加薪2.8% 沒因AI大舉炒人

香港 「2026年薪酬趨勢調查」結果顯示，香港雇員今年的平均加薪幅度為2.8%，扣除通脹後，實際基本薪酬調整為1.1%，而大灣區九個內地城市平均加薪幅度達4.2%。香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人認為，今年平均加薪幅度反映雇主持保守審慎態度調薪，企業傾向論功行賞。他並表示，現階段未見AI（人工智能 ）普及引起大規模「炒人」現象。

文匯報報導，香港人力資源管理學會與中智管理諮詢有限公司今年首三季進行「2026年薪酬趨勢調查」，學會於今年1月至9月期間，成功訪問173間來自香港12個不同行業的機構，涵蓋逾18萬名全職雇員，發現今年平均加薪幅度為2.8%，較去年上升0.1個百分點。扣除2026年1月至7月綜合消費物價指數（CPI）的1.7%升幅後，實際基本薪酬調整為1.1%。其中採購業、銀行與金融服務業加幅最多，達3.8%，其次是物流與運輸業，加幅3.4%。而會計、專業服務業，建築、工程與建造業及款待與餐飲薪酬則未有調整。

調查發現，受訪企業決定薪酬調整幅度時主要考慮公司表現，其次是香港經濟狀況及競爭對手薪酬調整。同時，調查發現愈來愈少受訪企業考慮雇員個人表現，由前年的59%、去年40%跌至今年的34%，排第四位。

展望明年的薪金調整，在提供相關預測數據的機構中，預期明年平均加薪2.9%。僅44%的受訪機構表明將於明年加薪；其餘56%的機構表示「未決定」，顯示企業對來年薪酬調整策略普遍抱持觀望態度。

孔于人指出，調查結果顯示受訪企業調整薪酬時持保守審慎態度，傾向投放更多資源在非固定花紅上，按雇員表現、公司業績、營利環境等論功行賞。

特區政府勞工及福利局日前公布人力推算中期更新報告，指人工智能廣泛應用令人力需求增長放緩，料2028年將有2.5萬至3萬文員過剩，但孔于人相信加薪與AI普及無關，他說：「員工一般應用AI協助整合表單、分析數據等，唔會因為識AI就加多啲人工，亦因為唔識AI減人工。」