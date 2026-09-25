香港中秋盛事 大坑舞火龍連3夜 獨特非遺魅力人海爭睹

中秋將至，香港大坑坊眾福利會延續傳統，於9月24日至26日一連三日在銅鑼灣大坑舉辦舞火龍盛會；圖為24日大坑舞火龍現場。（中通社）

25日是中秋 佳節，香港 各區洋溢着濃厚的節日氣氛。其中，一連三晚的年度盛事「大坑舞火龍」在24日晚迎月夜隆重開鑼，連同多區應節活動，將節慶熱潮推向高點。另外，維園國際中秋綵燈匯也人潮湧湧，大批市民排隊進場，多角度觀賞亮麗的燈光，以及在璀璨燈光下打卡。香港輕鐵及電車25日可無限次免費乘搭，巴士及港鐵亦會延長服務，方便市民參與節慶活動。

綜合大公、文匯報報導，一連三晚（24日至26日）的「大坑舞火龍」於迎月夜正式登場，吸引大批市民及中外旅客提早前往大坑「霸位」，排起長龍，盼親身感受這項香港獨特的非遺魅力。活動由大坑蓮花宮的開光點睛儀式揭開序幕，整條全長67米的火龍插滿1萬2000支長壽線香，在超過300名健兒奮力舞動下，於大坑大街小巷穿梭巡遊。

中秋節前夕，香港銅鑼灣大坑24日舉行舞火龍民俗活動，健兒們在夜色中舞動插滿特製線香的火龍，穿梭於大街小巷，共迎中秋佳節；圖為小朋友們舞動插滿LED燈的「小火龍」和傳統花燈。(中新社)

今年的活動亮點甚多，除了由小朋友率先手持線香遊行傳承文化外，龍隊更於浣紗街呈獻「打龍餅」等高難度招式，吸引陣陣歡呼。活動尾聲時，龍隊向現場街坊與旅客派發火龍香枝，寓意祈求合境平安。不少到場的市民及海外旅客盛讚現場盛況空前，充分展現了香港文化共融與傳統節慶的獨特魅力，亦為香港市民消費營造了歡樂的節日氣氛。有來自廣州的小女孩24日隨家人趕來體驗，「舞過來是一點點害怕，但也很是興奮。」另有來自德國旅客形容在現場觀看舞火龍非常震撼，稱讚現場氣氛十分熱鬧，掛滿燈籠的環境相當漂亮。

在活動帶動下，市面餐飲消費亦見暢旺。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠24日接受訪問時表示，團圓飯自上個周五至周末已陸續展開，這一兩天人流再增，中秋正日訂座已近乎全滿，「尤其今年中秋正日後緊接六、日假期，亦有助拉長節日消費氣氛」，整體形容今年市道不錯。

交通方面，華泰國際金融控股有限公司於中秋節舉辦第六屆「華泰輕鐵叮叮樂」免費乘車日，香港市民及遊客25日可無限次免費乘搭輕鐵及全線載客電車。

此外，港鐵多條本地路線將由下午3時起逐步加強服務（機場快線、迪士尼線及東鐵線過境段除外）、11條輕鐵路線及3條港鐵巴士路線亦會延長服務至26日凌晨時分。

此外，今年月餅銷情理想，美心集團24日表示， 香港美心月餅目前多款產品已經售罄。多款經典產品系列包括「雙黃白蓮蓉月餅」及「美心流心奶黃月餅」，持續錄得穩定需求；而創新口味新品及聯乘產品亦進一步豐富產品組合，吸引不同客群，包括「杜拜式開心果朱古力冰皮禮盒」、與米芝蓮主廚黎子安合作推出的「美心本味三賞」，以及「麻辣牛肉月餅」。