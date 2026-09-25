香港2目的擴大短期訪客入境 新增中亞中東 10月上路

為方便營商和提升香港國際形象，港府10月起擴大兩項便利入境計畫，將新增「社會福利」界別等措施，讓更多非本地人才以訪客身分來港。（中通社）

香港 特區政府24日宣布，10月1日起擴大兩項便利入境計畫，分別是「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利計畫」和「特邀人士入境便利計畫」。前者將新增「社會福利」界別，讓更多非本地人才以訪客身分來港，參與指定短期活動而無須申請工作簽證或進入許可；後者則擴展至中亞和中東國家，以方便營商和提升香港國際形象。

文匯報報導，特區政府於2022年6月推出短期訪客計畫的先導計畫，並於2024年6月恒常化。截至今年6月底，三年來有關計畫已惠及超過5萬6000名非本地人才，便利他們參與超過9500項短期活動，包括新春國際匯演之夜、亞洲金融論壇、香港國際七人欖球賽、香港演藝博覽等盛事。

經檢視後，政府決定10月1日進一步擴大計畫以涵蓋「社會福利」界別，便利非本地人才參與指定短期活動，包括專題研討會、工作坊、研究等，同時在「國際/大型活動」、「高等教育」及「金融」三個原有界別增加認可機構及指定短期活動。計畫擴大後，將涵蓋18個界別共約490個認可機構。

這些非本地人才來港參與指定活動須有助經濟發展或達至相關政策目標，而且不能取代本地勞動力。他們每次來港可在不超過連續14個曆日期間參與指定短期活動，並可收取報酬。政府強調計畫設有機制，參與的政策局或部門均會協助把關，確保計畫的執行持續符合政策目標。

此外，政府同日擴展「特邀人士入境便利計畫」，由現時東南亞國家聯盟（東盟）成員國擴展至中亞和中東國家及地區，並容許所有政府政策局/部門透過計畫發出邀請，促進經貿往來和多方面交流。

政府於去年3月18日推出計畫，容許五個政策局或部門，主動邀請東盟的特邀人士，並向他們提供更便利的出入境安排。計畫有效促進東盟的特邀人士訪港交流，加強香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。經檢視後，政府決定擴大計畫以涵蓋中亞和中東國家及地區，並容許透過計畫發出邀請，讓更多來自不同界別的人士訪港交流。

計畫擴大後，將涵蓋的國家及地區包括東盟的文萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶，以及越南；中亞的哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦，以及烏茲別克斯坦；中東海灣阿拉伯國家合作委員會國家，包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙烏地阿拉伯，以及阿聯酋。

在計畫下，入境處會透過電子平台一站式處理特邀人士的相關申請，並放寬自助通關的申請資格和簡化簽證申請所需提交的資料。特邀人士在香港的口岸可享自助通關服務，提升通關效率和體驗。