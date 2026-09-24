亞運武術金牌沈曉榆追星EXO登韓媒 兌現約定秀流利韓文

亞運武術金牌沈曉榆獲知偶像EXO成員們，已知她奪得金牌消息時，驚喜地說：「真不敢相信，他們真的看到了嗎？」（視頻截圖）

名古屋亞運為香港隊勇奪「第一金」的武術女將沈曉榆，賽後因身為南韓 男團EXO 13年忠粉獲封為「追星人榜樣」。沈曉榆奪金後於社交平台發布7月參與簽售會的影片，透露自己成功實現與偶像EXO的「金牌約定」，她的熱血事蹟吸引南韓電視台SBS關注及採訪，沈曉榆直言難以置信：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？我要暈倒啦！追星追到無憾了！」

香港01報導，在訪問中，她大曬流利韓文，當記者告知她EXO成員們已得知她奪得金牌的消息時，這位「EXO-L」更驚訝表示：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？」在愛知名古屋亞運為港隊勇奪「第一金」的武術女將沈曉榆（Lydia），奪金後被網民大起底，由於她是EXO迷妹，更獲封為「追星人榜樣」！7月簽售會獲Kai做皇冠手勢打氣 奪金後感言：我兌現承諾了

身為亞運「三朝元老」的沈曉榆，今年7月特別飛往新加坡參加EXO演唱會及簽售會。當時她向成員Kai展示自己練習武術的照片，Kai於是問：「如果我做《Crown》這首歌的『皇冠』手勢，妳能拿冠軍嗎？」沈曉榆當時害羞回答：「I'll try my best（我會盡力而為）！」Kai隨即做出皇冠動作為她打氣。成功於女子長拳項目勇奪金牌後，沈曉榆發布影片，表示：「I kept my promise.（我兌現承諾了！）」

受訪時沈曉榆大秀流利韓文，談及偶像時秒變小女生，從6歲開始習武的沈曉榆坦言，自己在13年前讀中學時就深深迷上EXO，每當練習感到辛苦或遇到低潮時，都是聽著偶像的歌曲及影片堅持下去。她如數家珍笑言：「他們每個人都有不同魅力，伯賢唱歌非常好聽，Kai跳舞真的超棒，燦烈的Rap也很好，而且很搞笑。」

節目最後，她更透過鏡頭向精神支柱EXO告白：「生病或是覺得非常辛苦的時候，看著歐巴們的影片給了我很大的力量，所以我才能撐到現在。真的非常非常感謝你們，還有，我愛你們！」

沈曉榆7月在社交平台貼出與EXO的合照，感性寫道：「我成為職業運動員的很大原因都是因為小時候看到他們，想跟他們一樣在舞台上發光發亮。」（取材自Instagram ）