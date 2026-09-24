歐盟報告稱香港自治及自由受侵蝕 港府批不實、偏頗

歐盟 22日發表通過香港 政治與經濟發展的第28份年度報告，直指香港的自治權以及市民的基本自由與權利正「不斷受到侵蝕」。香港政府23日對此聲稱，這一報告存在不實和偏頗內容。

綜合中央社、大公報報導，港府 23日凌晨發表聲明，宣稱強烈反對歐盟報告中，針對香港「維護國家安全相關法律及工作」的無稽和失實內容」，並聲稱報告抹黑壹傳媒創辦人黎智英「經過公平審訊後」的國安法判決。

歐盟23日通過香港政治與經濟發展的第28份年度報告，提交給歐洲議會及歐盟理事會，內容涵蓋香港2025年的發展，直指香港在「港區國安法」實施5年之際，持續專注於國家安全議題，「香港的自治權以及市民的基本自由與權利正不斷受到侵蝕」。

報告指出，2025年香港針對民主派活動人士、倡議者及政治人物的審訊，仍在依據「港區國安法」及其他法令持續進行，包括同年12月，法院裁定黎智英涉及國家安全及煽動罪名的指控成立。

港府發言人強調，香港是中華人民共和國不可分離的部分。香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。港府堅定不移全面準確實施香港國安法、《維護國家安全條例》和其他相關法律，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，依法保障香港居民和在香港特區的其他人的合法權益，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

發言人表示，香港國安法、《維護國家安全條例》及其他相關法律的實施，有效維護國家安全，使香港社會秩序恢復穩定，為香港經濟、民生等各方面的發展提供穩固的基礎，香港居民及在香港特區的其他人士依法享有和行使的各項權利和自由都有了更好保障。港府強烈敦促歐盟尊重事實並遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止長臂管轄、干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人重申，任何外國或外部勢力詆毀香港，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。港府定當繼續堅定履職，堅持法治原則，致力確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針實踐行穩致遠，更好結合「有為政府」和「高效市場」，更積極進取地招商引才，提升香港競爭力，推動香港經濟走上更高台階，為市民謀幸福，為香港謀發展。