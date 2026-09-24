英相與川普會晤 籲向習近平提黎智英案 重申黎應「即刻獲釋」

英相柏能在紐約聯合國大會期間，曾向川普提及黎智英（中）案，籲請川普24日與大陸國家主席習近平會談時，向中方表達關切。(中新社資料照片)

英國首相柏能22日稍早在紐約聯合國大會期間與美國總統川普 舉行場邊會談。隨行媒體報導，柏能曾向川普提及「黎智英 案」，並籲請川普在24日與大陸國家主席習近平 會談時，向中方表達關切。

根據英國首相府發布的會談紀要，柏能曾與川普討論「英國公民黎智英」相關案件，柏能並重申黎智英應「即刻獲釋」。

習近平23日至25日訪美，預定24日與川普在華府會談。這是繼川普5月訪問中國後，兩人今年內第2次會晤，相隔不到6個月。

「壹傳媒」創辦人黎智英今年2月因為香港「國家安全法」相關罪名，遭香港法院重判20年有期徒刑。黎智英是英國公民，英國政府已定調「黎智英案」為政治迫害案件，但中方迄今未允許英方對黎智英行使領事探視權。

英國政府曾多次重申，在英中官方各式會談期間，英方按例就「黎智英案」向中方表示關切。柏能9月8日首次以首相身分與習近平通話時，曾就「特別重要的領事案件」提出英方關切，其中即涉及黎智英。

黎智英已高齡78歲，在獄中遭遇單獨囚禁、健康惡化、被剝奪社交行為、家人一年僅能探視24小時等惡劣條件。自黎智英於2020年因為被控違反港區國安法、遭逮捕拘禁以來，英方曾數次要求港府和北京當局盡速釋放黎智英。

柏能22日籲請川普，在習近平訪美期間，向中方關切「黎智英案」。了解柏能與川普會晤情況的英國官員向媒體透露，一旦獲釋，黎智英可在英國居住。

法廣網報導，黎智英的入獄引發了國際關注。人權捍衛者稱，北京當局之所以懲罰黎智英，是因為他在香港民主運動中發揮的作用，而北京方面正加強對香港的控制。大陸官員則辯稱，他是危害國家安全的罪犯。

川普曾表示，習近平不願釋放黎智英，是因為他在香港「製造了大量混亂」。

非營利倡導組織香港自由委員會基金會主席馬克•克利福德表示，英相柏能在與川普總統的首次會晤中就過問這位被錯誤監禁的英國公民的案件，具有極其重大的意義。

柏能的前任施凱爾1月訪問北京期間會晤習近平，也曾提及黎智英的案件並呼籲將其釋放。