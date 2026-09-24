12港人涉反修例定罪 英拒發BNO簽證 其中2人獲通知因犯暴動罪

英媒指自英相柏能7月上任以來，最少有12名港人因在反修例事件中被定罪，而被內政部拒絕批出BNO簽證。（美聯社）

英國媒體都市日報（Metro）21日引述當地律師報導，自英國首相柏能7月20日上任以來，最少有12名港人因涉嫌在反修例事件中被定罪，而被英國內政部拒絕批出BNO簽證 。

綜合香港 01、明報報導，都市日報21日引述一名化名Edward的28歲港人報導。2019年7月28日，他與數千名抗議人士一起前往元朗，參與反修例示威活動。Edward其後因非法集結被捕，之後在被拘留期間被控參與暴動。Edward拒絕認罪，最終被判有罪，並於2022年1月被判處三年半監禁。

Edward於2024年3月獲釋。他的家人其後移民 到英國，Edward於2025年10月申請BNO護照，但內政部於今年7月21日拒絕了他的申請。

據都市日報看到的信件顯示，內政部官員表示，他們拒絕Edward的簽證申請是他曾因參與暴動而被定罪。

按照英國移民法，如果申請人被判處12個月以上的監禁，則必須拒絕其簽證申請；但若該犯罪行為在英國不構成犯罪，規定則不適用。

據報導，內政部的信件大量引用了香港法院對Edward的判決，判決描述了他如何站在示威者最前面與警方對峙，並且沒有服從驅散命令。

該申請人受訪說，內政部不接納他是因「爭取公義及民主」而被判暴動罪，通知信中大量引用香港法院就其案件的判辭，描述他在示威中站在最前方與警方對峙，無服從警方的驅散令，內政部認為其行為在英國會被視為罪行。

報導又引述一名曾參與理工大學示威，化名John的港人。2019年11月19日，John參與理大示威，他後來被控暴動罪並承認控罪。John在獄中服刑兩年一個月後，於2025年11月因表現良好提前獲釋。

據都市日報閱覽過的一封信顯示，英國內政部於7月22日駁回他的申請，理由是他的暴動罪刑期超過12個月。與Edward的情況一樣，官員大量引用了香港法官的判決。

英國內政部其後回應指，他們無法「評估」這些來自「匿名人士說法」的真實性。發言人補充說：「英國政府一如既往地堅定支持在英的香港社區成員，並全力支持申請BNO的途徑，強調BNO簽證將繼續歡迎香港公民。

但是與此同時，內政部又補充，英國移民法例中有關犯罪紀錄及其他不良行為的規定，同樣適用於BNO簽證申請。