AI衝擊畢業生、中年 香港文員後年過剩2.5萬至3萬人

港府22日發布最新「人力推算中期更新」報告指出，香港人口老化令整體勞動力出現缺口，港府將加強對應屆畢業生的就業支援。(中通社)

香港 勞工及福利局22日發布最新「人力推算中期更新」報告指出，香港人口老化令整體勞動力 出現缺口，但在AI應用令人力需求增長放緩，加上輸入人才及勞工計畫有效補充部分勞動力，預料2028年香港整體人力短缺情況由2024年推算的約18萬人收窄至約13萬人，惟大部分關鍵產業人力緊張，未來3年「熟練技術人員」及「服務及銷售人員」合計占整體短缺人數約六成。勞福局局長孫玉菡強調，港府 將加強對應屆畢業生的就業支援。

綜合大公、文匯報、明報報導，人工智能（AI）及經濟轉型令人力需求放緩，適合青年畢業生及中年文書支援人員的職位大減，其中初級全職職位空缺更較2022年銳減約六成。但9個關鍵產業仍缺人，最嚴峻為建造業。多個職系面臨缺人，惟受AI影響，文書支援人員反而預計有2.5萬至3萬人力過剩，而AI對應屆畢業生和中年文書影響最大。

勞福局主管陳國輝稱，嬰兒潮人口陸續退休，若不輸入外勞將有30萬人力短缺，並稱AI令金融業及文職的人力需求大減，建議培訓轉型，形容文職「始終有做完一日」。

報告指出，若按職業組別分析，推算未來3年人力短缺將集中於「熟練技術人員」及「服務及銷售人員」，占整體缺口約六成。這類依賴人際互動及複雜工藝的工種較難被AI取代，但因勞動力高齡化而面對人手短缺，同時難以吸引年輕新血入行。

研究亦顯示，AI應用預期可把相關職位的生產力提升兩成至三成，但隨著企業擴大AI應用以處理常規行政工作，「文書支援人員」於2028年將出現約2.5萬至3萬人的人力過剩。

孫玉菡22日指出，報告反映招攬人才及輸入勞工政策有效穩定勞動力，令整體人力短缺情況得以紓解。針對AI帶來的職位重塑，他強調會制訂針對性的措施，除強化再培訓機制、為中高齡員工提供彈性的技能轉換課程外，亦會加強對年輕畢業生就業支援。

資深人力資源顧問周綺萍建議打工仔必須自我增值，考取相關AI技能證書，以便在履歷中增添亮點。

港專學院助理教授顏汶羽指出，中老年勞工往往因數碼適應力弱而陷入求職無門的困境，勞工處與技能提升局應推動他們升級轉型。他又建議企業和大專院校共同設計針對該企業生產線或研發中心實際需要的培訓課程，招攬剛畢業的青年，或是受AI衝擊、面臨轉型的中低層勞工入讀。