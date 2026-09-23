我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

2.8萬非本地生報讀香港大學創新高 國際生年增77%

香港新聞組／香港23日電

一體化推進教育、科技與人才發展，匯聚全球頂尖人才與科研資源，並把握北部都會區的機遇加速香港高質量發展，是香港第一個五年規畫及新一份施政報告的重點方向。香港多所大學近年積極發揮人才集聚與培養功能，打造「留學香港」品牌，吸引大批非本地人才來港升學與發展。

文匯報報導，香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅22日出席港大文化嘉年華時透露，港大於2026/27學年接獲逾2.8萬份非本地本科生入學申請，創歷史新高，其中國際生申請更按年大增77%；港大最終錄取1800名非本地新生，即入學者均是逾15選1的尖子。

面對學生人數上升、校園空間日趨緊絀，他指港大正研究進駐北都大學城，更計畫參與第一期洪水橋大學城用地申請，校方同步審視不同融資方案，以支援長遠擴展及持續吸納人才。

嚴志堅表示，港大新學年錄取的1800名非本地本科生，來自66個國家或地區，生源較往年更廣，部分更屬以往較少見的地區。

他提到，港府就資助大學非本地生的50%上限是按四年在學人數計，因往年入學非本地新生較今年少，粗略估計現時全校非本地生約占四成，仍有一定空間擴招，但實際比例仍有待整體數據統計確認。

嚴志堅續指，近年地緣政治因素令更多學生對美國等傳統熱門升學地卻步，令香港與其他亞洲地區顯得更具吸引力，帶動港大國際生申請增加，按年升幅達77%，而內地生申請數則與去年相若。

他強調，港大一向著重多元化招生，累計接獲的學生申請覆蓋超過140個國家及地區，占全球總數約75%，未來將進一步開拓其餘25%的市場。

就香港第一個五年規畫提出，全港非本地學生於五年後增長25%至10萬人的目標，嚴志堅表示，港大具備招收高水平非本地生的能力，惟目前最大限制在於校園已接近飽和，大學未來一年將作調整，更充分利用現有設施，同時增加設施與宿位供應。其中薄扶林西高山學生村將提供950個宿位；港大並正積極招聘教學人員，以及善用新一份施政報告中提出的獎學金及支援措施，在全球招收最優秀的本科生、研究生及博士生。

精華 FAQ

  • 港大2026/27學年接獲逾2.8萬份非本地本科入學申請，創歷史新高，最終錄取1800名非本地新生，入學者平均屬逾15選1的尖子。

  • 新錄取的1800名非本地本科生來自66個國家或地區，來源更廣；其中國際生申請按年大增77%，反映香港較美國等傳統升學地更具吸引力。

  • 港大正研究進駐北都大學城，並計畫申請洪水橋大學城用地，同時調整現有設施、增加宿位與招聘教員，以支援長遠擴展和持續吸納人才。

香港 升學 港府

上一則

兩岸服貿推進會登場 台灣文旦柚拓北京市場

下一則

90歲「騎行爺爺」有家了 拿到戶口本、身分證 忘年交：把他當爸養

延伸閱讀

4中心1高地 北都、亞洲盛事之都升級 港府「定都」推五年規畫

4中心1高地 北都、亞洲盛事之都升級 港府「定都」推五年規畫

大灣區開學 內地高校濃濃「港味」...上萬港生報名聯考

大灣區開學 內地高校濃濃「港味」...上萬港生報名聯考

香港青年1句「搵工不易」 催生3萬個實習職位 最高薪1.1萬港元

香港青年1句「搵工不易」 催生3萬個實習職位 最高薪1.1萬港元
威州2主要大學 留學生申請與入學暴跌

威州2主要大學 留學生申請與入學暴跌

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
南韓首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠。（取材自X平台）

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

2026-09-16 10:30

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案