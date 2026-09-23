2.8萬非本地生報讀香港大學創新高 國際生年增77%

一體化推進教育、科技與人才發展，匯聚全球頂尖人才與科研資源，並把握北部都會區的機遇加速香港 高質量發展，是香港第一個五年規畫及新一份施政報告的重點方向。香港多所大學近年積極發揮人才集聚與培養功能，打造「留學香港」品牌，吸引大批非本地人才來港升學 與發展。

文匯報報導，香港大學收生及國際生交流事務總監嚴志堅22日出席港大文化嘉年華時透露，港大於2026/27學年接獲逾2.8萬份非本地本科生入學申請，創歷史新高，其中國際生申請更按年大增77%；港大最終錄取1800名非本地新生，即入學者均是逾15選1的尖子。

面對學生人數上升、校園空間日趨緊絀，他指港大正研究進駐北都大學城，更計畫參與第一期洪水橋大學城用地申請，校方同步審視不同融資方案，以支援長遠擴展及持續吸納人才。

嚴志堅表示，港大新學年錄取的1800名非本地本科生，來自66個國家或地區，生源較往年更廣，部分更屬以往較少見的地區。

他提到，港府 就資助大學非本地生的50%上限是按四年在學人數計，因往年入學非本地新生較今年少，粗略估計現時全校非本地生約占四成，仍有一定空間擴招，但實際比例仍有待整體數據統計確認。

嚴志堅續指，近年地緣政治因素令更多學生對美國等傳統熱門升學地卻步，令香港與其他亞洲地區顯得更具吸引力，帶動港大國際生申請增加，按年升幅達77%，而內地生申請數則與去年相若。

他強調，港大一向著重多元化招生，累計接獲的學生申請覆蓋超過140個國家及地區，占全球總數約75%，未來將進一步開拓其餘25%的市場。

就香港第一個五年規畫提出，全港非本地學生於五年後增長25%至10萬人的目標，嚴志堅表示，港大具備招收高水平非本地生的能力，惟目前最大限制在於校園已接近飽和，大學未來一年將作調整，更充分利用現有設施，同時增加設施與宿位供應。其中薄扶林西高山學生村將提供950個宿位；港大並正積極招聘教學人員，以及善用新一份施政報告中提出的獎學金及支援措施，在全球招收最優秀的本科生、研究生及博士生。