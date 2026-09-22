香港星光大道「梅艷芳銅像」翻新揭幕 各界緬懷香港女兒

位於香港尖沙咀星光大道、約2米高的梅艶芳銅像完成修復，22日重新揭幕。該銅像於2014年設立，因常年受潮和海風侵蝕出現風化褪色，近期展開修復；圖為民眾參觀修復後的梅艶芳銅像。 (中新社)

已故樂壇天后梅艷芳 位於星光大道 的銅像，22日舉行重啟揭幕儀式，前香港電台助理廣播處長張文新與太太車淑梅、文雋、邵音音及「芳心薈」會長Eva等出席。

文匯報報導，梅艷芳銅像自2014年7月18日起存在於香港尖沙咀星光大道，2014年7月18日由歌迷組織「芳心薈」揭幕，由雕塑家曹崇恩製作、劉德華 題字「香港女兒」。2014年7月18日至今持續豎立於維多利亞港海旁，2026年9月3日至9月21日因海風與鹽分侵蝕嚴重而進行翻新，2026年9月22日完成修復重新揭幕。

車淑梅表示與梅艷芳相識多年，見證對方成長，對她的感情特別入心，而且梅艷芳為人大愛，很掛念香港，是「香港女兒」。她又稱記得12年前為梅艷芳銅像揭幕禮擔任司儀，當時橫風橫雨，22日則天氣很好，見到翻新後的銅像很感動，對歌迷會籌辦銅像復修一事，也要向歌迷會致敬。

張文新則表示，香港明星的軟實力影響全世界的華人，認為除了有梅艷芳銅像之外，日後可以有更多已故巨星的銅像，例如羅文、張國榮、Beyond主音黃家駒、陳百強及鄧麗君等，希望港府考慮，並留意娛樂文化經濟。

談到梅艷芳母親「梅媽」覃美金的喪禮，已於日前祕密舉行及火化。車淑梅直言「梅家」發生了很多不開心的事，這個家庭本應很開心，因為誕生了一位很有影響力的巨星。提到梅媽長子梅啟明未獲通知出席喪禮，激動過度需急召救護車送院，並斥責姪子：「告他謀殺！」車淑梅坦言明白有人會激動一點，但想對方知道事情並非他想像的那樣，希望他可以平復一點，感受到梅媽是愛他的，更不想再見到梅啟明打官司，希望他可秉承梅艷芳的風範。

問到她可有獲家屬通知出席梅媽的喪禮，車淑梅表示沒有，不過跟梅媽孫兒有聯絡，亦知道梅媽有心願未了。車淑梅透露梅媽的心願是希望大家了解她並非不好的媽媽。問到她最後一次跟梅媽聯絡是幾時？她說：「已經是三四年前的事，自己也有聽過梅媽的心聲，她想表達對女兒的關懷，但渠道被阻塞，希望大家了解到她是一個愛女兒的媽媽，希望梅媽與女兒在天上重逢，可以快樂地生活。」

位於香港尖沙咀星光大道、約2米高的梅艶芳銅像完成修復，22日重新揭幕。該銅像於2014年設立，因常年受潮和海風侵蝕出現風化褪色，近期展開修復；圖為修復後的梅艶芳銅像。 (中新社)