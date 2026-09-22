我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

香港星光大道「梅艷芳銅像」翻新揭幕 各界緬懷香港女兒

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於香港尖沙咀星光大道、約2米高的梅艶芳銅像完成修復，22日重新揭幕。該銅像於2...
位於香港尖沙咀星光大道、約2米高的梅艶芳銅像完成修復，22日重新揭幕。該銅像於2014年設立，因常年受潮和海風侵蝕出現風化褪色，近期展開修復；圖為民眾參觀修復後的梅艶芳銅像。 (中新社)

已故樂壇天后梅艷芳位於星光大道的銅像，22日舉行重啟揭幕儀式，前香港電台助理廣播處長張文新與太太車淑梅、文雋、邵音音及「芳心薈」會長Eva等出席。

文匯報報導，梅艷芳銅像自2014年7月18日起存在於香港尖沙咀星光大道，2014年7月18日由歌迷組織「芳心薈」揭幕，由雕塑家曹崇恩製作、劉德華題字「香港女兒」。2014年7月18日至今持續豎立於維多利亞港海旁，2026年9月3日至9月21日因海風與鹽分侵蝕嚴重而進行翻新，2026年9月22日完成修復重新揭幕。

車淑梅表示與梅艷芳相識多年，見證對方成長，對她的感情特別入心，而且梅艷芳為人大愛，很掛念香港，是「香港女兒」。她又稱記得12年前為梅艷芳銅像揭幕禮擔任司儀，當時橫風橫雨，22日則天氣很好，見到翻新後的銅像很感動，對歌迷會籌辦銅像復修一事，也要向歌迷會致敬。

張文新則表示，香港明星的軟實力影響全世界的華人，認為除了有梅艷芳銅像之外，日後可以有更多已故巨星的銅像，例如羅文、張國榮、Beyond主音黃家駒、陳百強及鄧麗君等，希望港府考慮，並留意娛樂文化經濟。

談到梅艷芳母親「梅媽」覃美金的喪禮，已於日前祕密舉行及火化。車淑梅直言「梅家」發生了很多不開心的事，這個家庭本應很開心，因為誕生了一位很有影響力的巨星。提到梅媽長子梅啟明未獲通知出席喪禮，激動過度需急召救護車送院，並斥責姪子：「告他謀殺！」車淑梅坦言明白有人會激動一點，但想對方知道事情並非他想像的那樣，希望他可以平復一點，感受到梅媽是愛他的，更不想再見到梅啟明打官司，希望他可秉承梅艷芳的風範。

問到她可有獲家屬通知出席梅媽的喪禮，車淑梅表示沒有，不過跟梅媽孫兒有聯絡，亦知道梅媽有心願未了。車淑梅透露梅媽的心願是希望大家了解她並非不好的媽媽。問到她最後一次跟梅媽聯絡是幾時？她說：「已經是三四年前的事，自己也有聽過梅媽的心聲，她想表達對女兒的關懷，但渠道被阻塞，希望大家了解到她是一個愛女兒的媽媽，希望梅媽與女兒在天上重逢，可以快樂地生活。」

位於香港尖沙咀星光大道、約2米高的梅艶芳銅像完成修復，22日重新揭幕。該銅像於2...
位於香港尖沙咀星光大道、約2米高的梅艶芳銅像完成修復，22日重新揭幕。該銅像於2014年設立，因常年受潮和海風侵蝕出現風化褪色，近期展開修復；圖為修復後的梅艶芳銅像。 (中新社)

精華 FAQ

  • 銅像自2014年豎立以來長期面向維多利亞港，受海風與鹽分侵蝕情況嚴重，因此在2026年9月進行修復，並於完成後再次舉行揭幕儀式。

  • 出席者包括車淑梅、文雋、邵音音及「芳心薈」會長Eva等。銅像原由歌迷組織籌建，雕塑家曹崇恩製作，劉德華題字「香港女兒」，具紀念意義。

  • 她指梅家近年有不少不快，但梅媽其實很愛女兒，也有未了心願，希望外界理解她不是壞媽媽；她亦不希望家屬再陷入官司，盼彼此平復。

梅艷芳 劉德華 星光大道

上一則

全球首次人形機器人「自主群舞」世界技能大賽上海開幕

延伸閱讀

梅艷芳母親出殯長子缺席 驚訝母已火化 怒控姪兒「謀殺」

梅艷芳母親出殯長子缺席 驚訝母已火化 怒控姪兒「謀殺」
梅艷芳哥哥擬花150萬港元風光大葬梅媽 質疑遺囑真偽

梅艷芳哥哥擬花150萬港元風光大葬梅媽 質疑遺囑真偽
郭富城千金進貴族名校 成劉德華愛女學妹 2姊妹學費一年破10萬

郭富城千金進貴族名校 成劉德華愛女學妹 2姊妹學費一年破10萬
夢幻同框出土 楊麗花、鄧麗君當年菲律賓表演合照曝光

夢幻同框出土 楊麗花、鄧麗君當年菲律賓表演合照曝光

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
南韓首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠。（取材自X平台）

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

2026-09-16 10:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案