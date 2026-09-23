我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

愛阿華州家族「五代成員同一天生日」花118年打破金氏紀錄

亞運港將何詩蓓奪衛冕100米自第2金 男子花劍蔡俊彥摘銀

香港新聞組／香港23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在日本名古屋亞運會舉行的男子個人花劍比賽，香港選手蔡俊彥22日擊敗韓國選手尹正鉉...
在日本名古屋亞運會舉行的男子個人花劍比賽，香港選手蔡俊彥22日擊敗韓國選手尹正鉉晉級決賽；圖為蔡俊彥（左）在比賽中。(中新社)

繼在女子200米自由泳奪金後，何詩蓓22日出戰女子100米自由泳繼續表現強勢，最終以52秒45首名衝線，成功衛冕。何詩蓓在今屆亞運已累積2金1銀，暫時是成績最好的港將。

大公、文匯報報導，何詩蓓在早上的初賽游出53秒60，以總成績第一名晉級；至於同組的李芯瑤則游出55秒58，以總成績第7名晉級。

來到決賽，何詩蓓排在第4線，何詩蓓落水後已取得些微領先，以25秒25完成頭50米，最終以52秒45觸池，奪得金牌。17歲小將李芯瑤則游出55秒45排第7。

何詩蓓繼早前的女子200米自由泳後，22日再於100米自由泳奪金，連同女子4×100米自由泳接力摘銀。何詩蓓賽後表示對成績感到滿意，而家人在現場見證自己奪金，亦令這面獎牌更具意義。

與何詩蓓同場比賽的還有17歲港將李芯瑤，何詩蓓認為隊內年輕泳手在今次亞運均有好表現，並寄語她們要享受比賽：「要喺大賽有好表現同面對壓力絕對唔容易，不過千祈唔好忘記享受比賽，好難得有咁多人，飛到外地為我哋打氣。」

港隊代表何詩蓓於女子100米自由泳取得金牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣100萬元。

男子花劍及女子重劍個人賽，港隊兩大星將張家朗和蔡俊彥22日分途出擊，最終衞冕的張家朗在32強失利，蔡俊彥則過關斬將殺入決賽，與東道主兼金牌大熱飯村一輝爭金，最終力戰告負，仍為港隊添銀。

衛冕的張家朗在32強意外止步；而世界排名第7的蔡俊彥則一路過關斬將，在準決賽擊退南韓勁敵，將上屆的銅牌顏色進一步提升，直闖金牌戰，對決東道主日本名將飯村一輝。這是一場拉鋸至最後一刻的激戰。蔡俊彥在一度落後4:8的逆境下，靠着沉着應戰與靈活攻防，力追至13:12反超前。金牌近在咫尺，全場屏息以待。然而蔡俊彥最後關頭的失守，令比賽形勢瞬間逆轉，最終以13:15告負。

蔡俊彥賽後說：「反超之後太過保守，對手就劍劍都衝過來。我的問題就是處於一個好被動的狀態。」談到關鍵分數的處理，他坦承這是成長必須付出的代價。落後時的心態管理過關了，但如何在勝負一瞬間定格勝局，仍是未完的課題。

精華 FAQ

  • 她在決賽中以52秒45首名觸池，成功奪得金牌並衛冕女子100米自由泳。這亦是她今屆亞運的第2面金牌，延續強勢表現。

  • 她目前累積2金1銀，分別來自女子200米自由泳、女子100米自由泳，以及女子4×100米自由泳接力銀牌，暫時是港隊表現最出色的運動員。

  • 蔡俊彥在決賽一度由落後4:8追至反超13:12，但最後關頭被對手逆轉，最終以13:15不敵東道主日本名將飯村一輝，為港隊贏得銀牌。

上一則

香港名媛蔡天鳳碎屍案開庭 逾百民眾排隊旁聽

下一則

兩岸服貿推進會登場 台灣文旦柚拓北京市場

延伸閱讀

亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋

亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋
亞運／游最後一棒 「碩神」狂追2.77秒逆轉助中國奪金

亞運／游最後一棒 「碩神」狂追2.77秒逆轉助中國奪金
名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

名古屋亞運／軟網混雙 台頂壓抗日奪首金、武術孫家閎摘銀

台灣滑輪溜冰天后楊合貞卸戰袍 帶後輩追夢

台灣滑輪溜冰天后楊合貞卸戰袍 帶後輩追夢

熱門新聞

中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

2026-09-22 14:16
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37
南韓首爾熱門觀光區弘大日前爆發外籍女子肢體衝突，一名中國女子與一名西方女子在大型購物中心內拉扯、推擠。（取材自X平台）

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

2026-09-16 10:30

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案