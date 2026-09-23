亞運港將何詩蓓奪衛冕100米自第2金 男子花劍蔡俊彥摘銀

在日本名古屋亞運會舉行的男子個人花劍比賽，香港選手蔡俊彥22日擊敗韓國選手尹正鉉晉級決賽；圖為蔡俊彥（左）在比賽中。(中新社)

繼在女子200米自由泳奪金後，何詩蓓22日出戰女子100米自由泳繼續表現強勢，最終以52秒45首名衝線，成功衛冕。何詩蓓在今屆亞運已累積2金1銀，暫時是成績最好的港將。

大公、文匯報報導，何詩蓓在早上的初賽游出53秒60，以總成績第一名晉級；至於同組的李芯瑤則游出55秒58，以總成績第7名晉級。

來到決賽，何詩蓓排在第4線，何詩蓓落水後已取得些微領先，以25秒25完成頭50米，最終以52秒45觸池，奪得金牌。17歲小將李芯瑤則游出55秒45排第7。

何詩蓓繼早前的女子200米自由泳後，22日再於100米自由泳奪金，連同女子4×100米自由泳接力摘銀。何詩蓓賽後表示對成績感到滿意，而家人在現場見證自己奪金，亦令這面獎牌更具意義。

與何詩蓓同場比賽的還有17歲港將李芯瑤，何詩蓓認為隊內年輕泳手在今次亞運均有好表現，並寄語她們要享受比賽：「要喺大賽有好表現同面對壓力絕對唔容易，不過千祈唔好忘記享受比賽，好難得有咁多人，飛到外地為我哋打氣。」

港隊代表何詩蓓於女子100米自由泳取得金牌，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣100萬元。

男子花劍及女子重劍個人賽，港隊兩大星將張家朗和蔡俊彥22日分途出擊，最終衞冕的張家朗在32強失利，蔡俊彥則過關斬將殺入決賽，與東道主兼金牌大熱飯村一輝爭金，最終力戰告負，仍為港隊添銀。

衛冕的張家朗在32強意外止步；而世界排名第7的蔡俊彥則一路過關斬將，在準決賽擊退南韓勁敵，將上屆的銅牌顏色進一步提升，直闖金牌戰，對決東道主日本名將飯村一輝。這是一場拉鋸至最後一刻的激戰。蔡俊彥在一度落後4:8的逆境下，靠着沉着應戰與靈活攻防，力追至13:12反超前。金牌近在咫尺，全場屏息以待。然而蔡俊彥最後關頭的失守，令比賽形勢瞬間逆轉，最終以13:15告負。

蔡俊彥賽後說：「反超之後太過保守，對手就劍劍都衝過來。我的問題就是處於一個好被動的狀態。」談到關鍵分數的處理，他坦承這是成長必須付出的代價。落後時的心態管理過關了，但如何在勝負一瞬間定格勝局，仍是未完的課題。