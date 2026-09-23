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香港名媛蔡天鳳碎屍案開庭 逾百民眾排隊旁聽

記者陳穎／香港23日電
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香港名媛蔡天鳳慘遭殺害。圖／摘自IG
香港名媛蔡天鳳慘遭殺害。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳在2023年疑遭前夫一家碎屍烹煮，21日在香港高等法院開庭處理審前法律爭議。被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪的前夫鄺港智、前公公鄺球及前大伯鄺港傑，均現身法庭。案件引發高度關注，有逾百名民眾到場排隊旁聽，蔡天鳳父親也現身法院。

綜合港媒報導，3名被告分別為30歲的鄺港智、67歲的鄺球及33歲的鄺港傑。控罪指稱，3人涉嫌於2023年2月21日在香港大埔汀角路龍尾村一處單位內謀殺蔡天鳳，並於同月21日至23日期間阻止合法埋葬她的遺體。

庭訊以英語進行，3名被告均戴上耳機聆聽傳譯。鄺港智及鄺港傑身穿西裝並戴眼鏡，鄺球則穿白色T恤。3人在庭上大致保持平靜，期間一度嘗試交談，但遭懲教人員制止。由於案件受到高度關注，一早有近百名民眾到法院輪候旁聽，據報有人清晨6時許便抵達排隊。因旁聽人數眾多，司法機構另設延伸庭供公眾旁聽。

不過，法官同時作出報導限制，下令在陪審團組成前，任何人及媒體不得報導相關法律程序內容，直至審訊結束，以避免相關資訊影響後續司法程序。因此，庭上涉及的審前法律爭議內容目前受到限制，外界仍須等待法院進一步處理。

此外，法官也就蔡天鳳4名子女頒布匿名令，禁止公開任何足以辨識4名子女身分的資料，包括姓名、照片及住址等，以保障未成年家屬的隱私。

蔡天鳳案自2023年案發後引發香港及華人社會高度關注，此次案件進入審前程序，也吸引大批民眾到場旁聽。案件預計審訊約45日，後續庭訊將依香港法院程序進行。

精華 FAQ

  • 21日的庭訊屬於審前法律爭議處理，並非正式審訊。法院主要先就程序問題、報導限制及後續安排進行處理，案件預計之後才進入陪審團審訊。

  • 到庭的3名被告是鄺港智、鄺球及鄺港傑，分別為前夫、前公公及前大伯。控方指他們涉於2023年2月謀殺蔡天鳳，並阻止其遺體合法埋葬。

  • 案件自2023年案發後在香港及華人社會高度受關注，因此有逾百人排隊旁聽。法官同時下令在陪審團組成前不得報導程序內容，並替4名子女頒布匿名令。

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