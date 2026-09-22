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慶十一 香港馬場免費遊 2000間食肆優惠 全港戲院半價

香港新聞組／香港22日電
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慶祝「十一」，香港賽馬會將在當天於沙田馬場舉行賽馬，民眾可免費進入沙田及跑馬地兩...
慶祝「十一」，香港賽馬會將在當天於沙田馬場舉行賽馬，民眾可免費進入沙田及跑馬地兩馬場公眾席；圖為香港沙田馬場。(中新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港10月1日推多項慶祝優惠，涵蓋交通、戲院、餐飲與康樂設施。
  • 重點二：港鐵抽獎送7.7萬份電子單程票，巴士、電車及渡輪亦有免費安排。
  • 重點三：馬會開放馬場並設表演與折扣，逾2000間食肆商戶同步提供優惠。

10月1日是中華人民共和國成立77周年，港府和社會各界將推出一系列特別優惠及活動，其中，港鐵將以抽獎形式送出7.7萬份電子單程車票，當日市民亦可免費乘搭全線載客電車，以及天星小輪和富裕小輪部分渡輪航線。全港商業戲院當天戲票半價，康文署轄下多項收費康樂設施和博物館展覽免費開放；將有逾2000間食肆及商戶於當天提供餐飲優惠。

大公、文匯報報導，香港賽馬會將在「十一」當天沙田馬場舉行賽馬，可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席。馬會指出，當天邀得「中國三大男高音」戴玉強、莫華倫及魏松首度聯袂在馬場獻唱多首經典作品，並將配合香港警察樂隊的現場伴奏下領唱國歌；也邀得屢獲殊榮的中國專業雜技表演團體「滄州雜技團」，呈獻國家級非物質文化遺產項目「中幡」雜技表演。當日並設「百勝廳」指定招牌套餐七七折、合共1270份「沙田馬場日日賞」等連串優惠及禮遇。

公共交通方面，小童可以指定支付方式免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士大部分日間專營巴士路線。另外，大灣區航空推出機票優惠，於推廣期內購買包機航線以外所有航線的機票可享七七折。

昂坪360和香港海洋公園會推出門票折扣，山頂纜車和香港杜莎夫人蠟像館將向持票訪客贈送紀念品，送完即止。

文化藝術及消閒方面，康文署免費開放的室內外康樂設施，包括羽毛球場、籃球場、投球場、網球場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場等。另外，亦會開放多個公眾游泳池及水上活動中心艇隻。有關設施時段會以抽籤方式分配，可透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交申請。使用公眾游泳池設施則無須申請，當日於泳池開放時段前在入口處排隊輪候，先到先得。

此外，康文署轄下的博物館及藝術空間均免費入場，香港太空館天象廳當日將播放五場免費天象節目《窗外是藍星之太空旅行》。漁護署轄下的香港濕地公園亦免費開放。古物古蹟辦事處、活化歷史建築伙伴計畫的14個項目、警隊博物館、大館及元創方也會推出不同優惠，包括加開免費導賞團。

飲食及消費方面，食環署轄下部分公眾街市將推出不同優惠，可於下月1日至7日經「優鮮港品」實體店、網店或手機應用程式，以七七折選購指定產品。下月1日到環境保護署「綠在區區」社區回收網路回收物品，可獲雙倍「綠綠賞」積分。

精華 FAQ

  • 港鐵會抽獎送出7.7萬份電子單程車票，市民可免費乘搭全線載客電車，以及天星小輪和富裕小輪部分渡輪航線，小童乘指定支付方式亦可免費搭部分專營巴士。

  • 全港商業戲院戲票半價，康文署多項收費康樂設施、博物館及藝術空間免費開放，太空館更有免費天象節目，濕地公園和多個歷史建築項目也提供免費或導賞優惠。

  • 馬會當日在沙田馬場舉行賽事，公眾可免費入場沙田及跑馬地馬場，並安排中國三大男高音獻唱、雜技表演及指定餐飲七七折等連串禮遇。

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