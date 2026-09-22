我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

亞運／香港何詩蓓200米自由泳奪金 洪晧崴男子空手道摘銅

香港新聞組／香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
名古屋亞運會游泳項目女子200米自由泳決賽，香港隊選手、亞洲紀錄保持者何詩蓓21...
名古屋亞運會游泳項目女子200米自由泳決賽，香港隊選手、亞洲紀錄保持者何詩蓓21日以1分54秒96奪得冠軍；圖為何詩蓓在頒獎儀式後展示金牌。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：何詩蓓在女子200米自由泳以1分54秒96奪金衛冕。
  • 重點二：何甄陶男子50米自由泳摘銀，連兩屆亞運同項獲牌。
  • 重點三：洪晧崴與黃卓莉在空手道銅牌戰勝出，港隊再添兩銅。

2026名古屋亞運會游泳賽事22日繼續舉行，香港泳將何詩蓓在女子200米自由泳決賽游出1分54秒96，從頭帶到尾率先觸池，成功衛冕金牌，連續兩屆亞運在這個項目登頂。另一港將馬紫玲則以1分59秒75完成賽事，取得第5名。

綜合媒體報導，何詩蓓早上在初賽游出1分58秒60，以小組首名及總成績第2名晉級決賽；馬紫玲則以2分00秒57、總成績第4名闖入決賽。決賽中，何詩蓓排在第5泳道，開賽後迅速建立優勢，以55秒08完成首100米，已領先其他選手一個身位，最終一路保持領先，以1分54秒96率先觸池奪金。內地選手李家萍以1分56秒58獲銀牌。

雖然何詩蓓未能刷新自己在上屆亞運創下的1分54秒12賽會紀錄，但她賽後表示，今次最重要是盡力完成比賽，對自己的表現仍感滿意。她說：「好高興能夠連續兩屆亞運取得女子200自金牌，即使時間沒有自己想像中快，但我今次目標係做到最好。我已經傾盡全力，所以最後都滿意自己表現。」

對於已取得多項大賽佳績，如何繼續推動自己，何詩蓓表示，每天都會思考可以在哪些地方作出不同，盡力做到「今日最好的自己」。她又提到，師妹馬紫玲首次參加亞運便游入200米自由泳決賽，反映香港游泳隊實力逐漸提升，並鼓勵年輕隊員繼續努力。

男子50米自由泳方面，香港代表何甄陶決賽游出21秒76，繼上屆杭州亞運後再次取得銀牌，連續兩屆在這個項目摘銀。

空手道方面，香港隊亦有獎牌進帳。世界排名第34位的洪晧崴在男子個人形銅牌戰迎戰馬來西亞選手Mohamad Haznil Henry，施展「一百零八手」應戰，最終以5比0勝出，為香港隊取得今屆亞運男子空手道個人形首面獎牌。

洪晧崴此前先後擊敗韓國及蒙古選手晉級四強，其後不敵澳門選手方文浩，轉戰銅牌戰。他賽後表示，前兩場發揮未算理想，經過調整後在銅牌戰完全進入狀態。他透露，「一百零八手」是賽前特別部署，希望以較具氣勢的套路給裁判留下深刻印象。

此外，首次參加亞運的香港空手道代表黃卓莉，在女子68公斤以下級銅牌戰擊敗沙特阿拉伯選手，再為港隊增添一面銅牌。

精華 FAQ

  • 何詩蓓在女子200米自由泳決賽游出1分54秒96，從頭領先到尾率先觸池奪金，成功衛冕，並連續2屆亞運在這個項目登頂，延續香港游泳代表隊的強勢表現。

  • 男子50米自由泳方面，何甄陶以21秒76再奪銀牌；空手道方面，洪晧崴在男子個人形銅牌戰以5比0勝出，黃卓莉也在女子68公斤以下級銅牌戰取勝，港隊合共再添2銅。

  • 洪晧崴先後擊敗韓國與蒙古選手晉級，四強不敵澳門選手後轉戰銅牌戰，最終以5比0擊敗馬來西亞對手。他表示前2場表現未算理想，調整後在銅牌戰完全進入狀態，賽前更特別以「一百零八手」部署爭取裁判印象。

香港

上一則

國台辦副主任趙世通 傳空降當福建省委統戰部長

下一則

慶十一 香港馬場免費遊 2000間食肆優惠 全港戲院半價

延伸閱讀

亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋

亞運╱中國隊展現「金牌速度」 首日11冠入袋
亞運／中華隊第1面獎牌 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

亞運／中華隊第1面獎牌 簡慧萱空手道女子個人型奪銅
中國男籃2連敗無緣亞運獎牌 挨轟「亞洲二流球隊」

中國男籃2連敗無緣亞運獎牌 挨轟「亞洲二流球隊」
台灣滑輪溜冰天后楊合貞卸戰袍 帶後輩追夢

台灣滑輪溜冰天后楊合貞卸戰袍 帶後輩追夢

熱門新聞

全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

2026-09-14 07:30
中國國家主席習近平13日結束印度新德里第18屆金磚國家峰會行程，於搭機離境時揮手致意。（歐新社）

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

2026-09-18 22:05
華為創辦人任正非。（路透）

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

2026-09-14 08:30
小貓寄養五天，以為主人不要牠了。(取材自微博)

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

2026-09-18 07:30
辦公室牆壁的中文標語。（取材自揚子晚報/圖源：柬中時報）

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

2026-09-21 20:56
中國小偷斷崖式下降，與數字金融發展（見圖）、攝像頭密集有關。（取材自觀察者網）

現金沒了、手機鎖了…中國小偷斷崖式下降

2026-09-19 20:37

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」