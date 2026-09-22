亞運／香港何詩蓓200米自由泳奪金 洪晧崴男子空手道摘銅

名古屋亞運會游泳項目女子200米自由泳決賽，香港隊選手、亞洲紀錄保持者何詩蓓21日以1分54秒96奪得冠軍；圖為何詩蓓在頒獎儀式後展示金牌。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 何詩蓓在女子200米自由泳以1分54秒96奪金衛冕。

何詩蓓在女子200米自由泳以1分54秒96奪金衛冕。 重點二： 何甄陶男子50米自由泳摘銀，連兩屆亞運同項獲牌。

何甄陶男子50米自由泳摘銀，連兩屆亞運同項獲牌。 重點三：洪晧崴與黃卓莉在空手道銅牌戰勝出，港隊再添兩銅。

2026名古屋亞運會游泳賽事22日繼續舉行，香港 泳將何詩蓓在女子200米自由泳決賽游出1分54秒96，從頭帶到尾率先觸池，成功衛冕金牌，連續兩屆亞運在這個項目登頂。另一港將馬紫玲則以1分59秒75完成賽事，取得第5名。

綜合媒體報導，何詩蓓早上在初賽游出1分58秒60，以小組首名及總成績第2名晉級決賽；馬紫玲則以2分00秒57、總成績第4名闖入決賽。決賽中，何詩蓓排在第5泳道，開賽後迅速建立優勢，以55秒08完成首100米，已領先其他選手一個身位，最終一路保持領先，以1分54秒96率先觸池奪金。內地選手李家萍以1分56秒58獲銀牌。

雖然何詩蓓未能刷新自己在上屆亞運創下的1分54秒12賽會紀錄，但她賽後表示，今次最重要是盡力完成比賽，對自己的表現仍感滿意。她說：「好高興能夠連續兩屆亞運取得女子200自金牌，即使時間沒有自己想像中快，但我今次目標係做到最好。我已經傾盡全力，所以最後都滿意自己表現。」

對於已取得多項大賽佳績，如何繼續推動自己，何詩蓓表示，每天都會思考可以在哪些地方作出不同，盡力做到「今日最好的自己」。她又提到，師妹馬紫玲首次參加亞運便游入200米自由泳決賽，反映香港游泳隊實力逐漸提升，並鼓勵年輕隊員繼續努力。

男子50米自由泳方面，香港代表何甄陶決賽游出21秒76，繼上屆杭州亞運後再次取得銀牌，連續兩屆在這個項目摘銀。

空手道方面，香港隊亦有獎牌進帳。世界排名第34位的洪晧崴在男子個人形銅牌戰迎戰馬來西亞選手Mohamad Haznil Henry，施展「一百零八手」應戰，最終以5比0勝出，為香港隊取得今屆亞運男子空手道個人形首面獎牌。

洪晧崴此前先後擊敗韓國及蒙古選手晉級四強，其後不敵澳門選手方文浩，轉戰銅牌戰。他賽後表示，前兩場發揮未算理想，經過調整後在銅牌戰完全進入狀態。他透露，「一百零八手」是賽前特別部署，希望以較具氣勢的套路給裁判留下深刻印象。

此外，首次參加亞運的香港空手道代表黃卓莉，在女子68公斤以下級銅牌戰擊敗沙特阿拉伯選手，再為港隊增添一面銅牌。