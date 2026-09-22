臉書佯稱「資深股評人」陸叔 騙8旬港婦76萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

又有退休 長者墜網騙痛失巨額積蓄。警方Fb防騙專頁「守網者」21日發帖公布，過去一周共接獲逾50宗投資騙案，總損失近3000萬元（港元，下同，約382萬美元）；其中一名年約80歲退休婦在臉書（Fb）結識一名由騙徒假扮的「投資專家」，墜入投資騙局損失逾600萬港元（約76萬美元）。消息稱，騙徒向受害人佯稱是著名資深股評人「陸叔」。

大公、文匯報報導，警方表示，該退休婦在Fb結識涉案騙徒後，兩人轉用WhatsApp 聯絡，逐漸成為「好友」。經半年部署騙徒得知受害人已退休，且有定期存款後，就乘機推介聲稱專為退休人士「度身訂造」的高回報股票投資計畫，並可協助打理。

受害人信以為真，先後以支票將款項存入指定銀行戶口，以及將現金親手交予騙徒的「姪仔」，共交出逾600萬元用作投資本金。受害人其後嘗試提款不果，加上騙徒失聯，驚覺墜入騙局報警求助。

警方提醒市民要提防假專家真騙徒，指他們通常有以下特徵，包括素未謀面但每日會噓寒問暖，猶如多年好友；無論是港股、美股、黃金及加密貨幣 ，均有長勝攻略；用以推介投資產品的數據分析、AI選股或獨家貼士，一律免費任看；聲稱度身訂造高回報計畫，但說到底最緊要是「入錢」。警方呼籲認清騙徒特徵，以守住辛苦儲下的血汗錢。