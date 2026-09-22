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臉書佯稱「資深股評人」陸叔 騙8旬港婦76萬美元

香港新聞組／香港22日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

又有退休長者墜網騙痛失巨額積蓄。警方Fb防騙專頁「守網者」21日發帖公布，過去一周共接獲逾50宗投資騙案，總損失近3000萬元（港元，下同，約382萬美元）；其中一名年約80歲退休婦在臉書（Fb）結識一名由騙徒假扮的「投資專家」，墜入投資騙局損失逾600萬港元（約76萬美元）。消息稱，騙徒向受害人佯稱是著名資深股評人「陸叔」。

大公、文匯報報導，警方表示，該退休婦在Fb結識涉案騙徒後，兩人轉用WhatsApp聯絡，逐漸成為「好友」。經半年部署騙徒得知受害人已退休，且有定期存款後，就乘機推介聲稱專為退休人士「度身訂造」的高回報股票投資計畫，並可協助打理。

受害人信以為真，先後以支票將款項存入指定銀行戶口，以及將現金親手交予騙徒的「姪仔」，共交出逾600萬元用作投資本金。受害人其後嘗試提款不果，加上騙徒失聯，驚覺墜入騙局報警求助。

警方提醒市民要提防假專家真騙徒，指他們通常有以下特徵，包括素未謀面但每日會噓寒問暖，猶如多年好友；無論是港股、美股、黃金及加密貨幣，均有長勝攻略；用以推介投資產品的數據分析、AI選股或獨家貼士，一律免費任看；聲稱度身訂造高回報計畫，但說到底最緊要是「入錢」。警方呼籲認清騙徒特徵，以守住辛苦儲下的血汗錢。

精華 FAQ

  • 受害人先在臉書認識騙徒，之後轉到WhatsApp聯絡並建立信任，經過半年後被游說參與所謂專為退休人士設計的高回報股票投資計畫。

  • 騙徒佯稱自己是著名資深股評人「陸叔」，又聲稱掌握港股、美股等長勝攻略，並以數據分析、AI選股及獨家貼士包裝，令受害人更易信服。

  • 警方指騙徒常見手法包括天天噓寒問暖、從未見面卻裝熟、保證高回報、標榜免費貼士，最後目的都是催促入錢，市民應提高警覺。

WhatsApp 退休 加密貨幣

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