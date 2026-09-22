港女墜入託運陷阱 失去價值萬元灰鸚鵡 記者扮客戶抓人

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港女誤信跨境託運服務，交出價值逾萬元灰鸚鵡後失聯。

港女誤信跨境託運服務，交出價值逾萬元灰鸚鵡後失聯。 重點二： 涉案男子聲稱毋須檢疫並收現金，警方已以欺騙手段拘捕他。

涉案男子聲稱毋須檢疫並收現金，警方已以欺騙手段拘捕他。 重點三：案件揭示非法寵物跨境託運風險，受害者憂鸚鵡已被轉售。

非法寵物 跨境託運不僅涉及動物檢疫規定，亦可能成為騙徒行騙手段。近日有寵物主人求助，疑因誤信「專業託運」服務，將價值逾萬港元的非洲灰鸚鵡交予男子後，對方隨即失聯。警方調查後拘捕一名29歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。

香港 文匯報報導，事主夏小姐表示，兩年前以逾1萬元（港元，下同，約1274美元）購入非洲灰鸚鵡「小灰」。今年7月因工作變動，計畫短期離港，遂透過內地社交平台尋找寵物跨境託運服務。一名男子自稱託運店負責人，聲稱具有豐富經驗，可安排鸚鵡、金絲熊及其他寵物跨境，並表示毋須檢疫。

夏小姐其後在北區一個港鐵站將「小灰」交予男子，並支付數千元運費。男子當時要求她準備飲水及附通氣孔的運送箱，令她認為對方相當專業。然而，當晚家人一直未收到鸚鵡，夏小姐多次致電男子亦無人接聽，數日後才察覺可能受騙。她表示最擔心「小灰」安危，憂慮牠可能被轉售或遭受虐待。

記者其後假扮客戶，與男子接洽寵物託運服務，對方開價近萬元並要求現金交易。記者相約男子在港鐵站交收時，適逢警方採取拘捕行動，直擊男子被捕過程。

警方表示，上月14日接獲一名27歲女子報案，指有人在社交網站聲稱提供跨境寵物託運服務，事主支付約7000元人民幣運費，並交出一隻約值1.2萬元的雀鳥，其後對方失去聯絡。大埔警區支援組深入調查後，本月7日在上水拘捕一名29歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，男子於9日上午在粉嶺裁判法院提堂。

報導指出，除夏小姐外，亦有其他寵主疑以類似方式受騙。夏小姐希望事件提醒寵主提高警覺，切勿輕信聲稱「免檢疫」的跨境託運服務，同時盼有知情人士協助尋回「小灰」。