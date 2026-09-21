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董建華出殯 政治局委員致3000字悼辭 李家超、梁振英等10人扶靈

香港新聞組／香港21日電
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前特首董建華公祭20日在香港殯儀館舉行。圖為全國政協副主席石泰峰在公祭儀式上致悼...
前特首董建華公祭20日在香港殯儀館舉行。圖為全國政協副主席石泰峰在公祭儀式上致悼詞。（中通社）

香港首任特首董建華20日在香港殯儀館公祭及出殯，喪禮採用「國葬」規格；中國國家主席習近平等7名中共中央政治局常委、前國家主席胡錦濤先後表達「沉痛哀悼」，公祭儀式則由梁振英主持，中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰致悼辭，靈柩蓋上國旗後，由特首李家超、前特首梁振英等10人扶靈，早上10時許移送至柴灣哥連臣角火葬場。

綜合新華社、明報等港媒報導，早上9時舉行公祭大殮，僅限受邀者出席。公祭儀式由董建華先生治喪委員會副主任委員梁振英主持。根據央視片段，靈堂左側依次擺放有中共中央委員會、人大常委會、國務院、全國政協的花圈，然後是董家、港澳特首等的花圈，右側有國家主席習近平、國務院總理李強，前領導人李瑞環、胡錦濤、溫家寶等花圈。

中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰在公祭儀式致悼辭，全篇悼辭長7頁逾3000字，逾半篇幅讚揚董建華愛國精神及在港實踐「一國兩制」，並提到他在2019年反修例風波批評「反中亂港」分子等事蹟。翻查資料，全國政協前副主席霍英東的喪禮上，時任全國政協副主席王忠禹致悼辭時亦形容霍老是「中國共產黨的親密朋友」，悼辭同樣長7頁。

治喪委員會成員劉兆佳表示，2006年逝世的全國政協前副主席霍英東同享「國葬」級待遇，二人的葬禮規格差別不大，劉認為葬禮規格反映國家高度重視他，現場也看到多名前領導人致送的花圈。

靈柩移出靈堂時，董建華長子董立均手持父親遺像，10名扶靈者包括李家超、梁振英、國務院副秘書長及國家機關事務管理局長王永紅、全國政協副秘書長韓建華、中央統戰部副部長沈瑩、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、張舉能、李慧琼及馮國經。董建華遺孀董趙洪娉在身邊人攙扶下乘專車隨靈車到火葬場。

受中央委託，中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席梁振英，全國政協副主席兼祕書長王東峰，中共中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，香港特首李家超出席公祭儀式。

BBC報導，香港主權移交以來，僅有少數香港領袖人物身後獲得中央最高規格禮遇，2000年逝世的安子介與2006年逝世的霍英東均屬此列。若論規格與政治象徵意義，外界普遍將董建華此次葬禮，與2006年霍英東逝世後的治喪安排相提並論。

前特首董建華公祭20日在香港殯儀館舉行。圖為扶靈者護送靈柩。（中通社）
前特首董建華公祭20日在香港殯儀館舉行。圖為扶靈者護送靈柩。（中通社）

精華 FAQ

  • 喪禮採用接近「國葬」規格，早上先在香港殯儀館舉行僅限受邀者出席的公祭大殮，之後靈柩覆蓋國旗，由10名扶靈者送往柴灣火葬場。

  • 中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰致逾3000字悼辭，篇幅超過7頁，重點讚揚董建華的愛國精神、落實一國兩制，以及在2019年反修例風波中的表態。

  • 扶靈者包括李家超、梁振英、王永紅、韓建華、沈瑩、徐啟方、周霽、張舉能、李慧琼及馮國經；公祭則由梁振英主持，石泰峰、夏寶龍等亦受中央委託出席。

董建華 香港 習近平

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