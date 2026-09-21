頭臉頸多處撕裂傷 香港元朗27歲單車女疑遭3犬咬死

元朗20日凌晨發生懷疑狗隻襲擊致死事件；一名27歲女子凌晨騎共享單車返家，被發現倒臥單車旁，送醫搶救不治。法醫初步檢驗發現她全身有多處遭動物噬咬及抓的傷痕，頭、臉、頸有多處撕裂傷痕。警方翻查閉路電視片段，發現該女子曾被3隻狗追趕，不排除她遭狗襲擊。

明報報導，警方及漁護署其後展開聯合行動，深夜封鎖壆圍南路一帶，派員到南生圍汙水泵房附近捕捉流浪狗隻，最終捕獲3隻成年唐狗，並帶返動物管理中心作進一步檢驗及觀察。報導引述漁護署稱，過去3個月曾根據投訴進行7次捉狗行動，未有發現。

報導稱，受襲女子姓朱，居於錦綉花園。她被發現時頭、頸、手及腳多處嚴重受傷，滿身鮮血，接報到場救護員初步檢查及治理時，她已沒有呼吸和脈搏，其後由救護車送往博愛醫院，經搶救後不治。現場遺下涉事單車，附近行人路有血漬及一隻球鞋。

據報導，元朗警區助理指揮官（刑事）張晉堂署理警司表示，警方高度關注事件，案件交由元朗警區重案組第一隊跟進。探員翻查附近閉路電視片段，發現該女子19日深夜約11時40分，獨自乘港鐵在元朗站出閘，踩共享單車返回寓所方向；約15分鐘後途經壆圍南路近南生圍污水泵房，相距約30米的閉路電視顯示，先後有3隻狗追趕她的單車，附近沒有其他可疑人或車經過；至周日凌晨約零時42分，有人途經發現她重傷昏迷倒地，附近有3至4隻狗徘徊。

報導指，經調查，該女子沒有財物損失，其頭、面、頸及四肢有多處撕裂傷痕。據法醫初步檢驗，大部分傷勢由動物噬咬及抓造成，相信致命傷在頭及頸部，死因仍有待驗屍確定。警方已將相關資料轉交漁護署跟進，並將配合漁護署安排捉狗行動。