李家超：公屋輪候時間向3年邁進 爭連任？ 「做特首心無雜念」

香港特首李家超任期還有不到一年，被問到會否爭取連任，他稱當前急務是將手頭工作做好。（中通社）

香港 首份五年規畫及新一份施政報告16日出爐，特首李家超接受央視專訪指，香港屬外放型經濟，受外在因素影響，形容指標務實，但認為若北都做得好，「經濟增長好是很正常」。

綜合香港01、明報報導，李家超任期尚有不到一年，被問到會否爭取連任，他稱做特首必須「心無雜念」，當前急務是將手頭工作做好。被問到會否擔心因宏福苑 大火「抵銷」過往的努力，他指大火反映出很多系統及執行上的問題，港府 會推行全面性改革，確保不再發生同類事件。

五年規畫中為實質本地生產總值（GDP）增長訂下「預期性指標」，預計保持在「合理區間」。李家超在電視節目《講清講楚》形容標務實指，稱經濟增長涉及不少無法改變的外在因素，尤其香港屬「外放型經濟」，無法控制貿易秩序的改變，因此要「做好自己」。

另一方面，香港第一個五年規畫提出要大力增加公營房屋供應量，而「公屋綜合輪候時間」預期在2030/31年度下降至4年以下。李家超昨日在一個電視節目中表示，未來5年公營房屋單位年均供應量約3.5萬個，而第二個五年期有信心增至4.5萬個。若以此進度計算，「低過4年是很現實的，向3（年）邁進是務實的。如果我來說，任特首當然希望（輪候時間）更短，目標要訂得遠大，大家才會努力做好。」

被問及當局提出以北都和創科作為香港經濟發展為雙引擎，經濟增長率會否更好，李家超表示，若以香港本身動力而言，相信「肯定是很好的」。他又說，北都是一個「突破點」，「北都做得好，我們經濟增長好是很正常」。

香港最新失業率增至3.8%，被問到會否預計失業率未來回落，李家超稱，有不少因素會突然發生，又反問：「你預測到你5年之後銀行戶口是什麼數字嗎？」，形容是同一概念。他續說，世界經濟環境千變萬化，港府要務實、負責，若發放任何信息，導致「任何人有其他的想法」，便並非最好的做法。