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亞運沈曉榆長拳奪香港首金 空手道劉慕裳+何詩蓓摘雙銀

香港新聞組／香港21日電
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名古屋亞運空手道女子個人決賽，香港選手劉慕裳20日敗給日本選手尾野真步獲得亞軍。...
名古屋亞運空手道女子個人決賽，香港選手劉慕裳20日敗給日本選手尾野真步獲得亞軍。（新華社）

名古屋亞運第二個比賽日的長拳項目上，香港武術隊派出開幕禮為港隊持旗的沈曉榆，以及世界盃長拳冠軍楊子瑩出戰。最終，沈曉榆以9.713分奪得金牌，這是本屆亞運會中國香港代表團收穫的首枚金牌。空手道女將劉慕裳20日以零瑕疵姿態迎戰，可惜在決賽以0：5敗給日本宿敵尾野真步，屈居銀牌，何詩蓓帶領的游泳港隊於4×100米自由泳接力摘銀，港隊進帳兩面銀牌。

亞運開幕前，港隊已視女子長拳為爭金項目。沈曉榆在16名選手中「尾二」出場，當時隊友楊子瑩已完成賽事，取得取得9.703分，惟鐵定三甲不入。猶幸沈曉榆頂住壓力，以9.713分完成整套動作，只要最後一名出場的印尼選手不超過9.713分，沈曉榆便肯定封后。

香港媒體報導，劉慕裳本屆首圈輪空直入8強，在8強及4強均以票數5：0淘汰伊朗隊及中華台北隊選手，首次晉身亞運決賽，面對主場之利的27歲老對手尾野真步。今次壓軸出場下使出「北谷屋良公相君」，最終以0：5不敵先上陣、以「一百零八手」應戰的尾野真步，獲得銀牌，並獲「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」獎金50萬港元（約6.3萬美元）。

報導說，劉慕裳承認去年成為世界冠軍後，用了3個星期時間考慮是否續戰亞運，「預計會有這情況，但我覺得運動員精神就是明知是硬仗都去試，是運動員份內事及要適應力強」。劉慕裳賽後認為已打出值得金牌的表現，稱在其參加3屆亞運中「無論準備還是表現上，今次是最成熟的一屆」。

大公報報導，香港「女飛魚」何詩蓓，於20日的名古屋亞運會游泳賽事首天初登場，即協助港隊在女子4x100米自由泳接力決賽上，聯同馬紫玲、李芯瑤和簡綽桐合力游出3分36秒59，相隔32年後再次奪得亞運此項目銀牌，金牌就由國家隊以破亞運紀錄的3分33秒10奪得。何詩蓓於21日和22日先後出戰個人主項的200米和100米自由泳，這枚銀牌對兩個主項爭金增添信心。

沈曉榆奪今屆第一金。（取材自香港01）
沈曉榆奪今屆第一金。（取材自香港01）

名古屋亞運空手道女子個人決賽，香港選手劉慕裳20日敗給日本選手尾野真步獲得亞軍。...
名古屋亞運空手道女子個人決賽，香港選手劉慕裳20日敗給日本選手尾野真步獲得亞軍。（新華社）

名古屋亞運會女子4x100米自由泳接力決賽中，由何詩蓓（右二）領銜的香港隊摘銀。...
名古屋亞運會女子4x100米自由泳接力決賽中，由何詩蓓（右二）領銜的香港隊摘銀。（中新社）

精華 FAQ

  • 沈曉榆在女子長拳項目以9.713分奪金，不但擊敗同場對手，也為中國香港代表團贏得本屆亞運會的首枚金牌，意義十分重大。

  • 劉慕裳在決賽以0：5不敵日本選手尾野真步，取得銀牌。她賽後表示，自己已打出值得金牌的表現，並認為今屆是3屆亞運中最成熟的一次。

  • 何詩蓓聯同馬紫玲、李芯瑤和簡綽桐在女子4×100米自由泳接力游出3分36秒59，為港隊奪得銀牌，亦是香港相隔32年後再於此項目登上亞運頒獎台。

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