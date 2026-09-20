董建華告別式／梁振英扶靈 石泰峰悼詞：一國兩制傑出貢獻者
已故香港首任特首董建華的告別式今天在香港舉行。綜合港媒報導，董建華的喪禮是以中國國葬規格舉行，中共政治局委員、中共中央組織部長石泰峰以治喪委員會主任身分出席告別式，是北京方面出席的最高官員。
董建華因病於9月8日21時57分在香港逝世，享年89歲。
20日上午，設在香港殯儀館的董建華靈堂莊嚴肅穆，哀樂低回。靈堂正上方懸掛著「沉痛悼念董建華」的橫幅，下方是董建華的遺像。董建華靈柩蓋上中國國旗，由前特首梁振英、立法會主席李慧琼、貿發局前主席馮國經、中聯辦主任周霽等扶靈。
石泰峰在悼詞中回顧了董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。
新華社發文稱，中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、中共中央政治局常委蔡奇、國務院副總理丁薛祥、中紀委書記李希、國家副主席韓正、前國家主席胡錦濤等，通過各種形式對董建華逝世表示沉痛哀悼，並深切慰問其親屬。
新華社又稱，董建華病重其間，北京中央非常關心他的病情，習近平等中央領導指示中聯辦慰問並轉達問候，要求全力救治。
告別式於香港舉行，靈堂設在香港殯儀館，整體以中國國葬規格安排，現場氣氛莊嚴肅穆，並由北京方面派出最高層級官員出席致意。 董建華靈柩由前特首梁振英、立法會主席李慧琼、貿發局前主席馮國經及中聯辦主任周霽等人扶靈，顯示政商界與中央駐港機構均高度重視。 石泰峰稱董建華是一國兩制傑出貢獻者、著名愛國人士、傑出社會活動家，也是中國共產黨的親密朋友，肯定他對國家、香港與社會的貢獻。
精華 FAQ
告別式於香港舉行，靈堂設在香港殯儀館，整體以中國國葬規格安排，現場氣氛莊嚴肅穆，並由北京方面派出最高層級官員出席致意。
董建華靈柩由前特首梁振英、立法會主席李慧琼、貿發局前主席馮國經及中聯辦主任周霽等人扶靈，顯示政商界與中央駐港機構均高度重視。
石泰峰稱董建華是一國兩制傑出貢獻者、著名愛國人士、傑出社會活動家，也是中國共產黨的親密朋友，肯定他對國家、香港與社會的貢獻。
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