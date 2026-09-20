董建華告別式／梁振英扶靈 石泰峰悼詞：一國兩制傑出貢獻者

董建華靈柩覆蓋中國國旗，梁振英等人扶靈。（路透）

已故香港 首任特首董建華 的告別式今天在香港舉行。綜合港媒報導，董建華的喪禮是以中國國葬規格舉行，中共 政治局委員、中共中央組織部長石泰峰以治喪委員會主任身分出席告別式，是北京方面出席的最高官員。

董建華因病於9月8日21時57分在香港逝世，享年89歲。

20日上午，設在香港殯儀館的董建華靈堂莊嚴肅穆，哀樂低回。靈堂正上方懸掛著「沉痛悼念董建華」的橫幅，下方是董建華的遺像。董建華靈柩蓋上中國國旗，由前特首梁振英、立法會主席李慧琼、貿發局前主席馮國經、中聯辦主任周霽等扶靈。

董建華20日出殯。（路透）

石泰峰在悼詞中回顧了董建華作為「一國兩制」傑出貢獻者、著名的愛國人士、傑出的社會活動家和中國共產黨的親密朋友的一生，以及他為國家、為香港、為社會作出的重要貢獻。

新華社發文稱，中國國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧、中共中央政治局常委蔡奇、國務院副總理丁薛祥、中紀委書記李希、國家副主席韓正、前國家主席胡錦濤等，通過各種形式對董建華逝世表示沉痛哀悼，並深切慰問其親屬。

新華社又稱，董建華病重其間，北京中央非常關心他的病情，習近平等中央領導指示中聯辦慰問並轉達問候，要求全力救治。

董建華20日出殯。（美聯社）