亞運開幕 劉慕裳今拚香港首金 何詩蓓棄50米蛙泳

劉慕裳力爭首面亞運金牌。（新華社）

踏入第20屆亞運會正式開幕後首個比賽日，香港 隊即迎來衝金機會，世界排名第一的劉慕裳20日將出戰空手道女子個人項目。雖然世界空手道聯盟（WKF）今年推行新賽規為比賽增添變數，不過近年先後在世錦賽及世界運動會封后的劉慕裳仍信心十足，誓要衝擊香港空手道史上首面亞運金牌，補上生涯榮譽的最後拼圖。

香港文匯報報導，劉慕裳近年狀態大勇世界排名長居第一，先後奪得世錦賽及世界運動會冠軍， 近兩季共八站WKF超聯賽事中亦錄得全勝，更曾四次在決賽擊敗最大勁敵、世界排名第二的尾野真步。雖然今年亞錦賽決賽意外落敗，連勝紀錄告終，但仍無損劉慕裳在今屆亞運的爭金信心。她認為亞錦賽失利是一次很好的警醒，有助更好地去備戰亞運會。

多名東道主選手包括尾野真步，無疑是劉慕裳衝擊頒獎台頂端的最大障礙。除了強敵環伺，今年世界空手道聯盟（WKF）頒布的新賽規亦是變數，新規嚴禁選手藉擊打地板或衣物發出聲效，裁判對「氣合」（喊叫聲）、速度與力量的判斷成為勝負關鍵。劉慕裳坦言今年每一站賽事都在摸索新規準則，唯亞洲賽事與國際賽標準有分別，每名裁判亦有各自的尺度，只能做好自己力求完美。

今屆亞運空手道項目將於9月20日至23日在愛知縣豐橋綜合體育館舉行，港隊派出5男3女共8人出戰7個項目。空手道自1994年被納入亞運項目以來，港隊歷年累積2銀6銅，當中包括劉慕裳的兩面銅牌，今屆她第三度出戰亞運，無論經驗、能力和狀態都處於生涯高峰，成為港隊今屆亞運衝擊第一金的最大希望。

何詩蓓放棄出戰50米蛙泳比賽。（港協暨奧委會圖片）

此外，在上屆杭州亞運勇奪六面獎牌的何詩蓓，19日獲證實放棄出戰50米蛙泳項目，希望專心於自己強項爭逐佳績。

何詩蓓在今屆比賽最初報名參加50米、100米、200米自由泳及50米蛙泳，屬上屆得獎個人項目，當中主項100米及200米自由泳得金牌，50米自由泳和50米蛙泳則分別取得一銀一銅。然而，何詩蓓早前接受訪問時，曾透露身體恢復程度的確不及過往，故經過深思熟慮後，最後決定專注自由泳項目，希望在50米、100米、200米自由泳爭取佳績。