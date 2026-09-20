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董建華靈堂花圈成海 3前特首致祭 20日國葬規格舉殯

香港新聞組／香港20日電
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董建華9月8日逝世，享年89歲，治喪委員會19日下午3時至晚上10時在香港殯儀館...
董建華9月8日逝世，享年89歲，治喪委員會19日下午3時至晚上10時在香港殯儀館福海堂設靈。圖為香港殯儀館福海堂靈堂中央放置董建華遺照。（香港中通社）

全國政協原副主席、香港特別行政區第一任、第二任行政長官董建華於2026年9月8日逝世，享年89歲。董建華喪禮採用「國葬」規格，治喪委員會有多名北京官員擔任委員，19日下午3時在香港殯儀館福海堂設靈，20日上午9時舉行公祭大殮，11時辭靈出殯。

董建華9月8日逝世，圖為香港特區前行政長官曾蔭權（右一）、林鄭月娥（右二）到靈堂...
董建華9月8日逝世，圖為香港特區前行政長官曾蔭權（右一）、林鄭月娥（右二）到靈堂致哀。 （中新社）

綜合大公報、明報報導，香港殯儀館靈堂內，正中高懸着「沉痛悼念董建華先生」大字，董建華先生的照片四周簇擁着一片白色花海。遺孀董趙洪娉與子女、兒孫獻上的白色花圈則置於前方，肅穆莊重。

「德高望重」、「高瞻遠矚」、「永遠懷念」……，董建華的靈堂兩側擺滿花牌，包括董建華家人親友、內地及香港機構、政要所致送。各界致送的花圈擺滿殯儀館內外及對面的球場，寄託社會各界對董建華的追思。

董建華9月8日逝世，圖為全國政協副主席梁振英到靈堂致哀。（中新社）
董建華9月8日逝世，圖為全國政協副主席梁振英到靈堂致哀。（中新社）

從19日下午至晚上，先後有多名政商界名人到靈堂致祭，香港特區行政長官李家超昨午3時21分到達，逗留約7分鐘後離開。三任前特首，包括曾蔭權與其妻鮑笑薇、梁振英與妻子唐青儀，以及林鄭月娥先後到場。中央政府駐港聯絡辦主任周霽、全國政協副主席、澳門首任行政長官何厚鏵以及香港政商界人士，向董建華家屬致以深切慰問。董建華子女、兒孫及親屬向前來致祭的賓客謝禮。許多市民分別前往全港四個公眾弔唁處表達哀思。

多位政界人士回憶與董建華共處的往事，讚揚董建華愛國愛港，任內克服很多困難，盡心盡力，為國家為香港作出很大貢獻。例如董建華對房屋、安老等民生的重視，還有當年投放很多資源提升教育水平。

民政事務總署18日起在銅鑼灣、啟德及荃灣分別設置公眾弔唁處，一連三日開放。北角政府合署大堂19日亦增設臨時公眾弔唁處，方便市民弔唁。市民絡繹不絕前往悼念，在弔唁冊上留下字句，表達對董建華的深切懷緬之情。

設靈訂在19日晚10時結束，到了深夜仍有不少人趕到香港殯儀館悼念，哀思不絕。

出身航運世家的董建華，踏足政壇前主要處理家族生意。19日所見，不少花圈來自外國企業，包括日本工程建設及物流服務供應商「山九株式會社」，花圈寫上「勳華永垂」；義大利船舶檢驗機構「RINA義大利船級社」的花圈則寫上「德高望重，高瞻遠矚」。

精華 FAQ

  • 內文指出，董建華喪禮採用「國葬」規格，治喪委員會有多名北京官員擔任委員；19日下午3時設靈，20日上午9時舉行公祭大殮，11時辭靈出殯。

  • 香港特首李家超到場致祭，三任前特首曾蔭權、梁振英及林鄭月娥亦先後到場；中央政府駐港聯絡辦主任周霽、何厚鏵及多名政商界人士也到靈堂慰問。

  • 靈堂內外擺滿家人、政要及內地香港機構致送的花圈，部分甚至延伸到對面球場；同時全港4個公眾弔唁處及政府合署臨時弔唁處開放，方便市民簽名悼念。

香港 澳門 董建華

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