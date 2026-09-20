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香港簡樸房登記逾7.2萬個 占劏房總數2/3

香港新聞組／香港20日電
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港府推展落實簡樸房制度，目標在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房問題。（中...
港府推展落實簡樸房制度，目標在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房問題。（中通社）

香港第一份五年規畫提出，要在2030年內基本解決劣質劏房問題。房屋局局長何永賢19日表示，簡樸房登記期已過一半，至今收到逾7.2萬個登記，估占全港劏房總數的三分之二，登記反應理想。對於未來能否擴大資助出售房屋比例，她表示可根據市場意見調節。

大公報報導，何永賢在五年規畫和施政報告記者會表示，政府有清晰長遠房屋策略，五年規畫清楚列出公營出租房屋、資助出售單位和私人住宅「433」比例，即公營出租房屋占四成、資助出售單位占三成、私樓占三成。

何永賢說，香港現有約2.6萬個簡約公屋單位基本完成，明年內完成餘下約4000個單位，全數3萬個簡約公屋單位在四年多內全部完成，較2022年施政報告提出的五年目標提早完成。當局會在接下來一、兩個星期，繼續派發簡約屋鎖匙，讓居民入住已落成的項目。未來五年，連同簡約公屋，香港總體公營房屋建屋量將達約19.6萬個單位。

至於打擊濫用公屋方面，她說截至8月底的最新數字，過去四年收回公屋已增至1萬800個單位。當局有決心在2030年內基本解決住宅大廈內的劣質劏房問題。希望所有現存分間單位的業主進行登記，鼓勵有關業主在明年2月底前登記期結束前盡快填妥表格。

對於東涌第42區一個公屋地盤早前發現混凝土強度未達標，何永賢表示，相關問題被發現顯示房委會監管制度發揮作用。

精華 FAQ

  • 房屋局表示，簡樸房登記期已過一半，至今收到逾7.2萬個登記，估計約占全港劏房總數的2/3，反映業主整體配合度不俗。

  • 政府沿用五年規畫提出的「433」比例，即公營出租房屋占4成、資助出售單位占3成、私人住宅占3成，並指資助出售比例可按市場意見調節。

  • 何永賢稱，約2.6萬個簡約公屋單位已基本完成，餘下約4000個將於明年內完成，3萬個單位可在4年多內完成；連同簡約公屋，未來5年公營房屋建屋量約19.6萬個。

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