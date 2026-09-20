香港開拓遊艇經濟 「粵艇南下」最快10月開放 數十船長通過考核

香港運輸及物流局長陳美寶19日稱最快下月實施「粵艇南下」，新設五個指定錨泊區供訪港遊艇停泊。圖為銅鑼灣避風塘內停泊的眾多遊艇。（中新社）

香港 加快拓展「遊艇經濟」，港府 官員說，最快10月實施「粵艇南下」，即廣東遊艇可南下香港駐泊，跨境休閒和消費。

港府運輸及物流局局長陳美寶說，很快會與內地當局簽署「港艇北上」及「粵艇南下」的工作安排，最快下月實施「粵艇南下」，會適時公布詳情。

港府最新施報告再提「遊艇經濟」，說由今年5月起，港澳遊艇在大灣區內地九市自由行可獲免擔保和臨時船舶國籍登記安排，「港艇北上」已於今年6月進行首航。海事處快將與廣東海事局簽訂諒解備忘錄，同步推進落實「粵艇南下」的工作，帶動跨境休閒消費。

響應施政報告，港府運輸部門加快推動「粵艇南下」。陳美寶指當局早前已就兩項安排部署，包括海事處推出便利內地船長考核的措施，有數十人已完成有關香港水域知識評核及課程；海事處亦已建立動態實時監管系統，監察香港及其他水域撈泊區的情況，並預先與訪港的遊艇船長溝通。

在與廣東或稱大灣區實施交通便利安排上，香港先行一步的是「港車北上」及「粵車南下」，在非運營車輛跨境出入成行後，港府去年施報告首提「遊艇經濟」，說要與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。推動粵港澳遊艇自由行系統建設。

所謂「遊艇經濟」，無非是遊艇來往產生的服務和消費。香港當局目標不僅在此，香港海事處6月底實施三項遊艇跨境便利措施，通過簡化審批程序、提升通關效率，在現行境外遊艇訪港政策上提供重大便利，當時說是要吸引更多粵港澳大灣區以至世界各地遊艇選擇訪港，助力香港發展成為亞洲遊艇樞紐。

此外，據明報報導，民建聯選委界立法會議員朱立威稱，據其了解粵艇來港前要預約泊位，變相有數量上限，除如以往般預留私人遊艇會或碼頭泊位，當局會開放新設五個指定錨泊區包括大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳和淺水灣供訪港遊艇停泊，視乎遊艇大小，相信共可容納100至200艘遊艇。

朱稱，粵艇來港主要需確保內地船長取得在港航行資格，來港後可在香港水域內自由航行。據他了解粵艇在港逗留時間沿用訪港遊艇政策規定。翻查資料，訪港遊艇現時一年內最多可在港逗留182天。被問會否有大量粵艇逗留維港，朱稱理論上維港無長期泊位，遊艇只可在水域內短暫停留，但他相信維港容量大，即使有200艘遊艇也不會迫爆。

航運方面，陳美寶稱會推動香港的港口由「噸位大港」升級轉型為「價值港」，提升港口競爭力及完善高增值海運服務生態圈，11月海運周會公布第二批伙伴港口名單。她說當局會積極推動與上海率先建立別具意義的「兄弟港」，聯合兩者優勢開展航線。另會成立海事學院，支持具代表性內地及海外海事院校落戶香港，與航運企業以「院校企業協作」模式培育海運人才。