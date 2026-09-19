香港護士未查膳食紀錄餵錯餐 威爾斯親王醫院病人噎死

香港 公立醫院再發生餵錯餐致病人死亡事件。患認知障礙症、曾中風 及需吃糊餐的54歲男病人，16日留醫威爾斯親王醫院時遭餵食正常晚餐，其間鯁喉及曾心臟停頓，當日深夜離世。

明報報導，威爾斯親王醫院稱初步調查顯示，醫師曾按病人臨牀情況指示護士安排病人可耐受進食（Diet As Tolerated，下稱DAT），但因病人入院時無帶身分證，獲院方登記「虛擬身分號碼」，系統會預設該類病人為正常餐；其後病房護士未檢視病人過往膳食紀錄以調整飲食指示，最終錯派正常餐。

明愛醫院去年曾發生類似事故，有組織認為今次明顯涉護士人為疏忽，倡日後由醫師直接在膳食系統輸入建議的病人膳食安排，以確保DAT指示有妥善傳遞及落實。

威院18日晚公布事件，稱病人事發當日上午因精神狀態轉差，被送急症室後獲安排入住內科病房。醫院的營養及膳食管理系統預設「虛擬身分號碼」病人為正常餐，而病房護士當時未檢視病人過往膳食紀錄，最終病人被分派正常晚餐。

傍晚約6時40分，病人服務助理開始為病人餵食正常餐，發現病人不適，隨即停止餵食及向護士求助。護士檢查後發現病人血含氧量下降，立即召喚當值醫護吸痰及供氧，其後召喚耳鼻喉科及深切治療科醫師為病人取出氣道阻塞物，但其間病人一度心臟停頓，情況持續惡化，當日深夜離世。院方事後檢視病人病史，發現他離世前因自身疾病經常住院，言語治療師評估證實他有吞嚥障礙，獲建議吃糊餐。

院方稱對病人離世感非常難過，已約見家屬解釋及致歉；涉事護士和病人服務助理已暫時調離臨牀崗位。院方事後已採取即時措施，包括提醒醫護為病人安排膳食前必須詳細評估病人臨牀情況及飲食指示，及檢視系統飯餐設定。院方已成立根源分析委員會調查，8周內完成報告並提出改善建議；個案已轉交死因裁判官跟進。