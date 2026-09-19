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「送月餅券」連結虛假平台騙銀行資料 女被詐3.2萬美元

香港新聞組／香港19日電
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臨近中秋香港市民對月餅券需求增加，騙徒亦趁機作案。警方「守網者」接獲舉報，一名本地女子在網上兜售月餅券，被假客服要求轉帳至三個不明個人銀行戶口作認證，最終損失超過25萬港元（約3.2萬美元）。

大公報報導，近日二手交易平台上出現大量「免費送月餅券」帖文，該報記者以顧客身分查詢，直擊騙徒如何從「免費領取」誘導至索取銀行資料。

據知，社交平台有賣家聲稱「免費送美心雙黃白蓮蓉月餅券」，帖文稱公司派發太多吃不完，一人一張，先到先得，不收錢、不收運費，只限面交或舖頭自取。記者聯絡對方後，獲提供一個疑似「7-Eleven訂貨取貨平台」的連結，確認訂單後顯示訂單被鎖定。對方稱記者未做實名登記，需轉介至LINE「7-ELEVEN線上客服」，期間客服要求提交姓名、電話及銀行名稱作實名認證。其後，記者被要求添加一名「值班專員」進行授權簽署實名認證，記者察覺有異，騙徒見記者未按指示進入下一步，即以「流程出錯、個人戶口被凍結」，恐嚇不繼續即報警，意圖威迫記者就範。

警方「守網者」指出，近期網路平台出現不少聲稱可免費贈送月餅券的帖文，網民紛紛留言「小心中伏」。警方提醒，這類騙局不僅針對買家，賣家亦屬目標。騙徒通常以「免費送」或「低價出售」作誘餌，提供虛假交易平台連結，再以「實名認證」為由要求受害人轉帳，並承諾稍後全數退回，一名受害人被騙25萬港元。

警方呼籲，網購前應查清網店真偽，留意二手交易平台對方帳號過往紀錄，切勿點擊不明連結或進入不明交易平台。若對方要求「過數認證」，多數「有伏」；面交時亦要互相確認轉帳詳情。

精華 FAQ

  • 騙徒先在二手或社交平台發布「免費送月餅券」帖文，再提供看似官方的訂貨連結，之後以訂單被鎖定、需實名認證等理由，逐步套取受害人資料並誘導轉帳。

  • 騙徒聲稱要完成「實名認證」或授權簽署，要求受害人先轉帳到多個不明個人戶口，再承諾稍後全數退回，實際上是借此騙取金錢與銀行資料。

  • 警方建議先查核網店和賣家背景，留意平台帳號紀錄，不要點擊不明連結或進入陌生交易平台；若對方要求「過數認證」，多數有詐，面交也要核對轉帳細節。

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