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香港學生公寓 中資入場後…新加坡財團砸2.9億美元購酒店改建

香港新聞組／香港19日電
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香港學生公寓市場再迎來大型機構資本，新加坡資產管理機構「凱德投資」最近繼中資入場...
香港學生公寓市場再迎來大型機構資本，新加坡資產管理機構「凱德投資」最近繼中資入場後，也加入經營學生公寓；圖為留學香港教育展，家長與展商交流。(中新社)

繼中資機構之後，新加坡資產管理機構凱德投資（CapitaLand Investment）最近加入香港學生公寓的經營。報導指出，這是繼京東、華潤隆地、招商局等中資機構入場後，香港學生公寓市場再迎來大型機構資本。

中央社引述中國財新網報導，凱德投資計畫以港幣23億元（約2.9億美元）收購港島上環宜必思酒店，把這家擁有550間客房的酒店改建為學生公寓。近幾年來，隨著海外學生尤其是內地學生來港升讀大學的人數不斷增加，學生公寓供不應求。

香港行政長官李家超在剛公布的香港「五年規畫」之中，更強調要落實北都大學城，把新界北部打造成為集「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」為一體的國際化大學城，預料將會吸引更多海外學生來港升學，加大學生的住宿壓力。由於學生住宿需求大，近幾年開始有財團收購酒店或其他大樓，改建成為學生公寓。

2024年3月，房地產管理公司仲量聯行發表報告表示，香港正發展成為國際高等教育樞紐，估計非本地學生的湧入將令學生宿舍供應不足，未來四年為民營住宿市場帶來額外2萬2300張床位的需求，帶動學生住宿成為房產類新興投資。

根據報告，仲量聯行香港研究部高級董事鍾楚如表示：「我們估計目前有約3.72萬名非本地專上院校學生只能選擇私人（民營）住宿，預期該數目將於未來四年上升至5.95萬名。」

據指出，香港的民營學生住宿入住率高達98%至100%之間，每個住宿單位月租在港幣5200至1萬4800元之間，投資回報穩定。

據了解，凱德集團（CapitaLand Group）總部位於新加坡，為新加坡最大及亞洲規模頂尖的多元化不動產集團，最大股東為新加坡政府投資機構淡馬錫控股（Temasek Holdings）。集團業務遍及全球40多個國家的270多座城市，並以新加坡與中國為核心市場，同時積極擴展印度、越南、歐洲及美國等地的投資布局。

集團採取「投資管理＋地產開發」雙引擎架構，旗下擁有上市地產投資管理公司「凱德投資（CapitaLand Investment）」與私人地產開發機構。資產組合涵蓋商業綜合體、購物中心、辦公樓、工業及物流園區、數據中心、長租公寓與酒店。

其中，旗下專營旅宿業務的雅詩閣（Ascott）為全球領先的服務式公寓及酒店營運商。近年凱德積極轉型資產輕營運，並聚焦長租公寓與學生宿舍等防禦性優質資產，持續擴大全球管理資產規模。

精華 FAQ

  • 凱德投資計畫以23億港元收購港島上環宜必思酒店，並把這座有550間客房的酒店改建為學生公寓，正式加入香港學生住宿市場的經營行列。

  • 因為海外學生，尤其內地學生來港升學人數增加，學生宿舍長期供不應求，加上北都大學城等政策預期帶動更多需求，令學生住宿成為具防禦性的投資標的。

  • 仲量聯行指出，香港民營學生住宿入住率高達98%至100%，每個單位月租約5,200至1萬4,800元，需求穩定、收益可預期，因此吸引財團持續收購酒店改建。

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