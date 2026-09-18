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香港青年1句「搵工不易」 催生3萬個實習職位 最高薪1.1萬港元

香港新聞組／香港19日電
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香港特區行政長官李家超。（中通社）
香港特區行政長官李家超。（中通社）

香港特區行政長官李家超接受香港文匯報專訪時，分享了一段在新一份施政報告地區諮詢會上的難忘經歷，「有一位青年人在地區諮詢時說『搵工唔容易』，特別是他剛畢業，工作經驗不夠，搵工有壓力……所以我們（新一份施政報告）推出『三萬青年職位及實習計劃』，這是第一次做，我們發揮了行政主導作用。」

文匯報報導，這涵蓋3萬個名額的計畫，由特區政府組織、商界不同行業參與，不僅為香港青年提供5000至1.1萬港元（約637至1402美元）不等的津貼與薪酬，更以實質的職場歷練，為青年搭建通往未來的橋樑。他形容，這是行政主導下團結民間力量的實際體現，而青年政策很多是來自民間智慧。

另據報導，為協助青年就業與發展，特別是缺乏工作經驗的初入職者，今年施政報告提出，政府將聯同商界推出為期兩年的「三萬青年職位及實習計畫」，內容包括：組織商界包括各大主要雇主團體及商會，在明年首季起兩年內， 額外提供1萬個為期六個月或以上的全職職位，聘用初入職青年， 並由政府承擔每月6000港元或不多於月薪三分之一的部分薪酬開支， 為期六個月；擴大現行「創科實習計畫」及優化「民青局青年初創實習計畫」， 在兩年內提供超過1萬個名額，每人資助不少於1.1萬港元。

建造業議會聯同政府撥款在2027年及2028年延續相關專業畢業生在職培訓津貼計畫，每名畢業生每月薪金補貼5000港元，在兩年內， 提供共1萬名培訓額；金融發展局將推出為期兩年的「金融服務業青年實習計畫」，與業界攜手提供金融服務相關的1000個青年實習職位。

李家超表示，之所以推出此計畫，正是因為政府團隊在地區諮詢會，聽到有剛畢業的香港青年表示「求職有壓力」，團隊之後用心思考，理解到青年人剛畢業的確會較難找工作，因任何老闆都希望聘請一位令人很有信心、能夠在工作崗位上有所發揮的員工，遂推出是次計畫，當中全部職位及實習崗位都有人工薪酬或津貼，讓青年既可鍛煉自身，亦能有收入。

他指出，正如施政報告明確強調「堅持和完善行政主導」，特區政府除了要擔當施政的主體責任外，更加重要的就是推動和組織社會各界力量，所以政府團隊此次亦主動團結了民間、企業，與商會代表、雇主聯會等接洽，令計畫得到熱烈支持。

各界積極響應讓李家超深受感動，他表示，這反映商界與雇主們都對香港青年非常熱心，「這就是施政報告其中一個回應了市民訴求的例子，證明大家都熱愛香港這個共同家園。原來政府去推動，就會有很多人響應，很多組織都非常樂意配合政府。這也讓我對『行政主導』有了實際的體會。」

精華 FAQ

  • 他表示，起因是地區諮詢會上一名剛畢業青年反映「搵工唔容易」，顯示初入職者求職壓力大、工作經驗不足，因此政府針對青年就業困難作出回應。

  • 計畫包括由商界額外提供1萬個6個月或以上全職職位、超過1萬個創科及青年初創實習名額、1萬個建造業培訓額，以及1,000個金融服務業實習職位。

  • 政府負責組織及補貼部分薪酬，商界則提供崗位與實習機會；青年可獲5,000至1.1萬港元不等的收入或津貼，同時累積職場經驗，提升就業競爭力。

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