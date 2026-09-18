獲奧斯卡女主角後 楊紫瓊回歸華語影壇當「魔方小姐」

國際影星楊紫瓊（右）和內地演員劉昊然（左）主演的《魔方小姐》9.17上映，她為此苦練魔方兩年。（取材自公關公司）

由國際影星楊紫瓊 與中國大陸演員劉昊然領銜主演、文牧野監製、白雪執導的勵志喜劇電影《魔方小姐》，於9月17日在香港上映。本片為寰亞電影出品，也是楊紫瓊憑藉《奇異女俠玩救宇宙》（台譯：《媽的多重宇宙 》）榮獲第95屆奧斯卡 金像獎「最佳女主角」後，首部回歸華語影壇的影視作品，備受各界矚目。

綜合文匯報等媒體報導，在電影拍攝期間，寰亞傳媒集團老闆林建岳與行政總裁林孝賢曾親自前往劇組探班，楊紫瓊與林建岳見面時熱情擁抱互相問候，現場氣氛極為融洽。

《魔方小姐》改編自真人真事，劇情講述由楊紫瓊飾演的70歲女主角「趙艷紅」，因不甘於養老院的平淡生活，在意外發掘出驚人的魔方（扭計骰）天賦後，與劉昊然飾演的前魔方世界冠軍結為師徒，共同勇闖競爭激烈的魔方競賽世界。談及此角色，楊紫瓊表示自己與趙艷紅最大的共通點在於「固執、不服輸」，並強調不會讓年齡限制自己，認為人生無論到了何種階段，都可以繼續擁有並追逐夢想。

為了精確詮釋片中高超的魔方技術，楊紫瓊透露自己花了將近兩年的時間隨身攜帶魔方苦練。她表示，演出過程中最艱鉅的挑戰並非單純的操控技巧，而是導演對旋轉速度的要求以及極高專注力的維持。她笑稱，拍攝期間幾乎走到哪裡練習到哪裡，不過在電影殺青之後，相關技術已經「還給老師」。

在語言呈現方面，由於故事背景設定於中國廣東地區，劇本特別安排了華語（普通話）與粵語對白交替呈現。楊紫瓊在戲中順暢切換兩種語言，她透露自己平時與母親以及許多馬來西亞的朋友都是以粵語溝通，因此在演繹雙語對話時感到格外親切與自然。

對於若在現實生活中70歲才發現自身具備魔方天賦是否會選擇參賽，楊紫瓊給予肯定答覆。她將人生比喻為一個不斷被打亂、又不斷復原的魔方，每一次重新拼湊都是一種學習過程。她希望藉由《魔方小姐》這部作品傳遞正面訊息，打破社會大眾對成功的狹窄定義，並邀請觀眾帶同親友一同入場觀賞這場充滿笑聲與淚水的追夢歷程。